Жителей столицы просят воздержаться от поездок на собственном авто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Служба автомобильных дорог в Киевской области просит за возможности воздерживаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния во время непогоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ведомства.
“Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны за рулем, соблюдайте Правила дорожного движения! По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния”, — указано в сообщении.
Также в облавтодоре добавили, что: “Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечен. По состоянию на 23:00 подрядными организациями на расчистке дорог области было задействовано 90 единиц спецтехники, дежурили — 70 механизмов”.
Как сообщал УНН, в январе киевляне чаще пользовались городским электротранспортом.