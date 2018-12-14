Мешканців не допускають до своїх осель після вибуху у Фастові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Мешканців сусідніх під'їздів будинку, що вибухнув у Фастові, не допускають до своїх осель. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
"Один під’їзд зруйнований, а два відселені. В будинку взагалі немає світла, води і газу – все відімкнули. Мешканці сусідніх під'їздів, як правило, усі знаходяться на вулиці біля пунктів обігріву та харчування. Мешканців квартир, які були поряд з вибухом, будуть розселяти. Поки йде обстеження будинку їм обмежили доступ до їх квартир", - зазначив Жукович.
Він додав, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.
"Встановлені три палатки по обігріву. Місцева влада підвозить харчування. Місцева поліція здійснює охорону громадського порядку. Не пропускають сторонніх до квартир виселених мешканців", - сказав Жукович.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил пожежної безпеки.
Наразі рятувальники шукають двох мешканців третього та четвертого поверху будинку.