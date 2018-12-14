Жителей не допускают в свои дома после взрыва в Фастове

"Один подъезд разрушен, а два отселены. В доме вообще нет света, воды и газа - все отключили. Жители соседних подъездов, как правило, все находятся на улице возле пунктов обогрева и питания. Жителей квартир, которые были рядом с взрывом, будут расселять. Пока идет обследование дома им ограничили доступ к их квартирам", - отметил Жукович.



Он добавил, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.



"Установлены три палатки по обогреву. Местные власти подвозят питания. Местная полиция осуществляет охрану общественного порядка. Не пускают посторонних в квартиры выселенных жителей", - сказал Жукович.



Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил пожарной безопасности.



Сейчас спасатели ищут двух жителей третьего и четвертого этажа дома.