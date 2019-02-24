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Мешканців будинку в Магнітогорську, де обвалився під'їзд, знову евакуювали

Мешканців будинку в Магнітогорську, де обвалився під'їзд, знову евакуювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Магнітогорську в будинку, де 31 грудня 2018 року обвалився під'їзд, в ніч на неділю евакуювали 61 людину через пожежу в торговому центрі, що прилягає до цього житлового будинку, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті ГУ МНС по Челябінській області.

"Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання в торговому центрі "Зорі Уралу", який розташований по вулиці Карла Маркса в прибудованому до житлового будинку №164 (в торговому залі горіли товари господарського призначення - ред.) ... На вулицю Карла Маркса (це саме той будинок, де вночі 31 грудня 2018 року обрушився один з під'їздів - ред.) були оперативно направлені додаткові сили муніципального ланки обласної підсистеми РСЧС (єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всередині багатоповерхівки спостерігалося задимлення.

"У супроводі співробітників МНС з 11 і 12 під'їздів був евакуйований 61 осіб, в тому числі 11 дітей", - повідомили в МНС.

За інформацією служб порятунку, постраждалих і загиблих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, вранці 31 грудня 2018 року в Магнітогорську сталося обвалення перекриттів в одному з під'їздів житлового будинку, загинули 39 осіб. У перші години після трагедії було врятовано 18 чоловік, ще шістьох, в тому числі двох дітей, співробітники МНС РФ врятували, розбираючи завали.

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