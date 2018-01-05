Мешканців багатоповерхівки в Ужгороді евакуювали через загорання сміття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні зранку у центрі Ужгорода на проспекті Свободи через загорання сміття на сходах 16-поверхівки довелося евакуювати мешканців будинку. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
“Сталося загоряння сміття і речей домашнього вжитку на сходовій клітині 15-го поверху. Людей з верхніх поверхів евакуювали. Наразі пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Квартири мешканців також не зазнали ушкоджень”, — розповіла Н.Батир.
Як повідомляв УНН, після пожежі в київській багатоповерхівці госпіталізували трьох дітей.