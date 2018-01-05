Жителей многоэтажки в Ужгороде эвакуировали из-за горящего мусора

“Произошло возгорание мусора и домашней утвари на лестничной клетке 15-го этажа. Людей с верхних этажей эвакуировали. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Квартиры жителей также не претерпели повреждений”, — рассказала Н.Батыр.

Как сообщал УНН, после пожара в киевской многоэтажке госпитализировали троих детей.