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Жителей многоэтажки в Ужгороде эвакуировали из-за горящего мусора

Киев • УНН

 • 11321 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня утром в центре Ужгорода на проспекте Свободы из-за возгорания мусора на лестнице 16-этажки пришлось эвакуировать жителей дома. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Жителей многоэтажки в Ужгороде эвакуировали из-за горящего мусора

“Произошло возгорание мусора и домашней утвари на лестничной клетке 15-го этажа. Людей с верхних этажей эвакуировали. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Квартиры жителей также не претерпели повреждений”, — рассказала Н.Батыр.

Как сообщал УНН, после пожара в киевской многоэтажке госпитализировали троих детей.

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