Жителей многоэтажки в Ужгороде эвакуировали из-за горящего мусора
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня утром в центре Ужгорода на проспекте Свободы из-за возгорания мусора на лестнице 16-этажки пришлось эвакуировать жителей дома. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
“Произошло возгорание мусора и домашней утвари на лестничной клетке 15-го этажа. Людей с верхних этажей эвакуировали. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Квартиры жителей также не претерпели повреждений”, — рассказала Н.Батыр.
Как сообщал УНН, после пожара в киевской многоэтажке госпитализировали троих детей.