Мешканці столиці Колумбії звинуватили мера в порушенні карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В сторону міської голови столиці Колумбії Клаудії Лопес, яка є прихильником дотримання жорстких обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу, поступили звинувачення від жителів міста в порушенні карантину. Про це в неділю повідомила газета El Tiempo з посиланням на відео, яке зняв житель Боготи, передає УНН.
На відео зафіксовано, як Лопес відвідує магазин разом зі своєю дружиною, сенатором Анхелікою Лосано. Інцидент спровокував хвилю критики серед мешканців колумбійської столиці, оскільки, згідно з розпорядженням колумбійської влади, під час карантину лише один член сім’ї може залишати будинок для здійснення покупок.
Лопес поки не давала жодних коментарів. Лосано написала в Twitter, що зайшла в магазин, щоб допомогти дружині донести покупки до будинку.
17 березня президент Колумбії Іван Дуке через пандемію коронавірусу оголосив в країні режим надзвичайного стану на 30 діб. Пізніше влада прийняла рішення припинити прийом міжнародних авіарейсів для запобігання поширенню коронавірусу та ввести загальнонаціональний карантин з 24 березня по 13 квітня. Потім його продовжили до 11 травня. Перший випадок інфікування був зафіксований в країні 6 березня. Станом на 26 квітня загальна кількість заражених в Колумбії становить 5 379, померли 244 людини, 1 133 одужали.
Oiga, @ClaudiaLopez si se supone que solo debe salir una persona por familia, ¿usted qué hacía con su pareja en Carulla? pic.twitter.com/KSfLm6ujga— Conde Franz III (@eltiofranzIII) April 26, 2020