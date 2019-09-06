Мешканці обваленого будинку в Дрогобичі просять знести дім, а не ремонтувати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Обвалений будинок у Дрогобичі Львівської області, швидше за все, не підлягатиме ремонту. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради за результатами круглого столу з мешканцями будинку.
"На місці події працює експерт, перевіряючи версію про тонкий фундамент – 30 см. Мешканці під час зустрічі повідомили, що у 60-х роках кладка фундаментних блоків відбувалася недбало. Тому люди просять знести будинок, а не ремонтувати. Ми чекаємо висновків експерта і результатів слідства", - повідомили у пресслужбі.
Також стало відомо, що частину травмованих, які перебувають в лікарні, наступного тижня будуть виписувати.
"Також мешканці сказали, що є люди, які потребують допомоги, але самі не усвідомлюють. Тому було озвучено декілька імен, до яких буде спрямовано психологів з соціальної служби", – повідомили у пресслужбі.
За останніми підрахунками, в обваленому будинку проживало 115 людей.
Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області 40 осіб, які втратили житло через обвал будинку, звернулися до міської ради з проханням надати тимчасове житло.