Жители обрушившегося дома в Дрогобыче просят снести дом, а не ремонтировать
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Обвалившийся дом в Дрогобыче Львовской области, скорее всего, не будет подлежать ремонту. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета по результатам круглого стола с жильцами дома.
"На месте происшествия работает эксперт, проверяя версию о тонком фундаменте - 30 см. Жители во время встречи сообщили, что в шестидесятых годах кладка фундаментных блоков происходила небрежно. Поэтому люди просят снести дом, а не ремонтировать. Мы ждем выводов эксперта и результатов следствия", - сообщили в пресс-службе.
Также стало известно, что часть травмированных, находящихся в больнице, на следующей неделе будут выписывать.
"Также жители сказали, что есть люди, которые нуждаются в помощи, но сами не осознают. Поэтому было озвучено несколько имен, к которым будет направлено психологов из социальной службы", - сообщили в пресс-службе.
По последним подсчетам, в обрушеном доме проживало 115 человек.
Напомним, в Дрогобыче Львовской области 40 человек, которые потеряли жилье из-за обвала дома, обратились в городской совет с просьбой предоставить временное жилье.