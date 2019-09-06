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Жители обрушившегося дома в Дрогобыче просят снести дом, а не ремонтировать

Жители обрушившегося дома в Дрогобыче просят снести дом, а не ремонтировать

Киев  •  УНН

 • 21041 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Обвалившийся дом в Дрогобыче Львовской области, скорее всего, не будет подлежать ремонту. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета по результатам круглого стола с жильцами дома.

"На месте происшествия работает эксперт, проверяя версию о тонком фундаменте - 30 см. Жители во время встречи сообщили, что в шестидесятых годах кладка фундаментных блоков происходила небрежно. Поэтому люди просят снести дом, а не ремонтировать. Мы ждем выводов эксперта и результатов следствия", - сообщили в пресс-службе.

Также стало известно, что часть травмированных, находящихся в больнице, на следующей неделе будут выписывать.

"Также жители сказали, что есть люди, которые нуждаются в помощи, но сами не осознают. Поэтому было озвучено несколько имен, к которым будет направлено психологов из социальной службы", - сообщили в пресс-службе.

По последним подсчетам, в обрушеном доме проживало 115 человек.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области 40 человек, которые потеряли жилье из-за обвала дома, обратились в городской совет с просьбой предоставить временное жилье.

Украинские Национальные Новости

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