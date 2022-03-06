Мешканка Кропивницького зателефонувала на спецлінію Служби порятунку та зачитала вірш з благанням закрити небо над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На спецлінію Служби порятунку Кіровоградщини зателефонувала жителька Кропивницького та у віршованій формі закликала НАТО закрити небо. Аудіо вірша опублікувала ДСНС України у своєму Telegram, пише УНН.
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Зранку 6 березня на спецлінію Служби зателефонувала жителька Кропивницького, пенсіонерка Ганна Іванівна Іващенко зачитала свій перший у житті вірш.
У своєму вірші жінка закликає НАТО закрити небо, а також зупинити війну в Україні.