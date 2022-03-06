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19:03 • 72475 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116745 просмотра

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15 марта, 13:22 • 111049 просмотра

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15 марта, 12:52 • 90437 просмотра

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Жительница Кропивницкого позвонила на спецлинию Службы спасения и зачитала стихотворение с мольбой закрыть небо над Украиной

Жительница Кропивницкого позвонила на спецлинию Службы спасения и зачитала стихотворение с мольбой закрыть небо над Украиной

Киев • УНН

 • 136671 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. На спецлинию Службы спасения Кировоградской области позвонила жительница Кропивницкого и в стихотворной форме призвала НАТО закрыть небо. Аудио стихотворения опубликовала ГСЧС Украины в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

Утром 6 марта на спецлинию Службы позвонила жительница Кропивницкого, пенсионерка Анна Ивановна Иващенко зачитала свой первый в жизни стих.

В своем стихе женщина призывает НАТО закрыть небо, а также остановить войну в Украине.

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