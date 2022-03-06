Жительница Кропивницкого позвонила на спецлинию Службы спасения и зачитала стихотворение с мольбой закрыть небо над Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На спецлинию Службы спасения Кировоградской области позвонила жительница Кропивницкого и в стихотворной форме призвала НАТО закрыть небо. Аудио стихотворения опубликовала ГСЧС Украины в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
Утром 6 марта на спецлинию Службы позвонила жительница Кропивницкого, пенсионерка Анна Ивановна Иващенко зачитала свой первый в жизни стих.
В своем стихе женщина призывает НАТО закрыть небо, а также остановить войну в Украине.