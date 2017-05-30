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Мешканець закритого містечка на Вінниччині облаштував нарколабораторію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Мешканець закритого містечка, розташованого на території військового арсеналу у м. Калинівці, утримував нарколабораторію, де виготовляв та реалізовував амфетамін. Під час обшуку у нього вилучено психотропну речовину в особливо великих обсягах. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

Мешканець закритого містечка на Вінниччині облаштував нарколабораторію

За процесуального керівництва Калинівської місцевої прокуратури, Калинівським відділом поліції, спільно із працівниками Служби Безпеки України, викрито факти виготовлення та реалізації психотропних речовин.

"Установлено, що мешканець закритого містечка, розташованого на території військового арсеналу у м. Калинівці, утримував нарколабораторію, де виготовляв та реалізовував психотропну речовину — амфетамін", - йдеться у повідомленні.

Після проведення контрольованої закупки, вказаного громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України. У ході санкціонованого обшуку вилучено інгредієнти та обладнання для виготовлення психотропних речовин, а також “готову продукцію” в особливо великих розмірах.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН 18 травня, дві нарколабораторії викрили поліцейські у Дніпрі. 

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