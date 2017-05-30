Житель закрытого городка в Винницкой области обустроил нарколабораторию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Житель закрытого городка, расположенного на территории военного арсенала в г. Калиновка, обустроил нарколабораторию, в который изготовлял и реализовывал амфетамин. Во время обыска у него изъято психотропное вещество в особо крупных размерах. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
При процессуальном руководстве Калиновской местной прокуратуры, Калиновскому отделом полиции, совместно с работниками Службы безопасности Украины, разоблачены факты изготовления и реализации психотропных веществ.
"Установлено, что житель закрытого городка, расположенного на территории военного арсенала в г. Калиновка, обустроил нарколабораторию, где изготовлял и реализовывал психотропное вещество - амфетамин", - говорится в сообщении.
После проведения контролируемой закупки, указанного гражданина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе санкционированного обыска изъяты ингредиенты и оборудование для изготовления психотропных веществ, а также "готовая продукция" в особо крупных размерах.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решаются вопросы сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН 18 мая, две нарколаборатории разоблачили полицейские в Днепре.