Месенджер Telegram відновив роботу у більшій частині Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Месенджер Telegram відновив роботу у більшій частині Європи. Найбільші проблеми спостерігаються у Італії на Іспанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
За даними дослідницької платформи, проблеми з додатком є також у Парижі та Лондоні, а от у інших частинах Франції та Великої Британії усе гаразд. Така сама ситуація у Вені та Австрії.
Є невеликі проблеми у Нідерландах та Швейцарії.
Поодинокі проблеми з роботою месенджера можна помітити у Берліні, Мюнхені, Києві, Франкфурті на Майні та Бухаресті.
Як повідомляв УНН, користувачі Telegram в Європі протягом декількох годин можуть зазнавати труднощів з підключенням через перегрів серверів.