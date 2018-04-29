Мессенджер Telegram возобновил работу в большей части Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Мессенджер Telegram возобновил работу в большей части Европы. Наибольшие проблемы наблюдаются в Италии на Испании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.
По данным исследовательской платформы, проблемы с приложением есть также в Париже и Лондоне, а вот в других частях Франции и Великобритании все в порядке. Такая же ситуация в Вене и Австрии.
Есть небольшие проблемы в Нидерландах и Швейцарии.
Единичные проблемы с работой мессенджера можно заметить в Берлине, Мюнхене, Киеве, Франкфурте на Майне и Бухаресте.
Как сообщал УНН, пользователи Telegram в Европе в течение нескольких часов могут испытывать трудности с подключением через перегрев серверов.