Мессенджер Telegram возобновил работу в большей части Европы

По данным исследовательской платформы, проблемы с приложением есть также в Париже и Лондоне, а вот в других частях Франции и Великобритании все в порядке. Такая же ситуация в Вене и Австрии.

Есть небольшие проблемы в Нидерландах и Швейцарии.

Единичные проблемы с работой мессенджера можно заметить в Берлине, Мюнхене, Киеве, Франкфурте на Майне и Бухаресте.

Как сообщал УНН, пользователи Telegram в Европе в течение нескольких часов могут испытывать трудности с подключением через перегрев серверов.