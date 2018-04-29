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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мессенджер Telegram возобновил работу в большей части Европы

Киев • УНН

 • 7591 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Мессенджер Telegram возобновил работу в большей части Европы. Наибольшие проблемы наблюдаются в Италии на Испании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.

Мессенджер Telegram возобновил работу в большей части Европы

По данным исследовательской платформы, проблемы с приложением есть также в Париже и Лондоне, а вот в других частях Франции и Великобритании все в порядке. Такая же ситуация в Вене и Австрии.

Есть небольшие проблемы в Нидерландах и Швейцарии.

Единичные проблемы с работой мессенджера можно заметить в Берлине, Мюнхене, Киеве, Франкфурте на Майне и Бухаресте.

Как сообщал УНН, пользователи Telegram в Европе в течение нескольких часов могут испытывать трудности с подключением через перегрев серверов.

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