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Меру Новогродівки вручили повідомлення про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Міському голові Новогродівки Донецької області повідомлено про підозру у службовій недбалості. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передає УНН.

Меру Новогродівки вручили повідомлення про підозру

За інформацією прес-служби, 29 травня прокурор Донецької області Євген Бондаренко за оперативного супроводу працівників Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України особисто вручив повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), Новогродівському міському голові.

Як поінформували у відомстві, жінка-посадовець восени 2015 року, обіймаючи посаду секретаря зазначеної ради, неналежно виконуючи службові обов’язки, прийняла сама без належних спеціалістів Генеральний план м. Новогродівка, підписавши акти здачі-прийняття проектної документації, фактична вартість яких завищена на загальну суму 209 тис. грн, спричинивши державі збитки на вказану суму.

Крім того, як зазначили у прокуратурі Донеччини, того ж дня Євген Бондаренко повідомив про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України, колишній голові Криворізької сільської ради Добропільського району Донецької області.

Зокрема, уточнили у прес-службі прокуратури, жінка зловживаючи службовим становищем, в жовтні та листопаді 2015 року, достовірно знаючи, що приватним підприємцем не виконано в повному обсязі будівельні роботи з установки системи автоматичного керування водопостачанням в селі, підписала акт приймання вказаних робіт. Внаслідок цього з місцевого бюджету Криворізької сільської ради безпідставно перераховані грошові кошти на загальну суму 22,5 тис. грн на розрахунковий рахунок приватного підприємця.

Досудові розслідування у вказаних кримінальних провадженнях тривають, їх проводять слідчі Покровського ВП ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області. Старшим групи процесуальних керівників в обох провадженнях є прокурор Донеччини.

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