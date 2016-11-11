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Меру і секретарю Бучанської міської ради повідомили про змінену підозру

Меру і секретарю Бучанської міської ради повідомили про змінену підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Меру і секретарю Бучанської міської ради розширено обвинувачення і 10 листопада 2016 року повідомлено про вже змінену підозру, а саме додатково інкриміновано ще 10 га незаконно відчужених земель. Про це відповідаючи на запитання журналістів поінформував начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Володимир Гуцуляк, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

За словами В.Гуцуляка, за скаргою колишнього секретаря Бучанської міської ради рішенням апеляційного суду стосовно нього скасовано обраний запобіжний захід та відсторонення його від займаної посади.

Генпрокуратурою до суду внесено клопотання про відсторонення секретаря Бучанської міськради від посади і застосування стосовно нього запобіжного заходу.

Водночас, щодо мера Бучі В.Гуцуляк зазначив, що у випадку співпраці мера зі слідством, то наявний на сьогодні запобіжний захід у вигляді домашнього арешту задовольняє слідство, якщо ж він буде протидіяти, буде тиснути на свідків, підбурювати людей, то це буде розцінюватися як чинення перешкод слідству, і, відповідно, буде ініціюватися зміна запобіжного заходу на тримання під вартою.

Нагадаємо, Генеральною прокуратурою України продовжується досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою мера та секретаря Бучанської міської ради у зловживанні службовим становищем під час передачі у власність фізичним і юридичним особам земель лісового фонду.

Як повідомляв УНН, міському голові Бучі Анатолію Федоруку повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії.

 

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