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Мэру и секретарю Бучанского городского совета сообщили о изменении подозрения

Мэру и секретарю Бучанского городского совета сообщили о изменении подозрения

Киев • УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Меру и секретарю Бучанского городского совета расширены обвинения и 10 ноября 2016 года сообщено об уже измененном подозрении, а именно дополнительно инкриминировали еще 10 га незаконно отчужденных земель. Об этом отвечая на вопрос журналистов проинформировал начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По словам В.Гуцуляка, по жалобе бывшего секретаря Бучанского городского совета решением апелляционного суда в отношении него отменено избраннную меру пресечения и отстранение его от занимаемой должности.

Генпрокуратурой в суд внесено ходатайство об отстранение секретаря Бучанского горсовета от должности и применение в отношении него меры пресечения.

В то же время, по мэру Бучи В.Гуцуляк отметил, что в случае сотрудничества мэра со следствием, то имеющаяся на сегодня мера пресечения в виде домашнего ареста удовлетворяет следствие, если он будет противодействовать, будет давить на свидетелей, подстрекать людей, то это будет расцениваться как препятствования следствию, и, соответственно, будет инициироваться изменение меры пресечения на содержание под стражей.

Напомним, Генеральной прокуратурой Украины продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению мэра и секретаря Бучанского городского совета в злоупотреблении служебным положением при передаче в собственность физическим и юридическим лицам земель лесного фонда.

Как сообщал УНН, мэру Бучи Анатолию Федоруку сообщено о подозрении в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории.

 

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