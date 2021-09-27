Меркурій знову ретроградний: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

"Оскільки Меркурій ретроградний буде в Терезах, то буде трохи важко йти в напрямках, які пов'язані з договірною діяльністю, з підписанням якихось важливих паперів. При цьому нас чекає повернення в минуле", - пояснила астролог.

Овни

Для Овнів досить цікавий період в житті. Період спокійний і вимагає гармонії. Використовуйте здібності домовлятися. Будьте дипломатичні. Саме час вести переговори, підписувати папери, але можлива затримка з результатом.

Зверніть увагу на своє оточення. Зараз ви можете отримати досить хорошу підтримку від однодумців, від свого колективу. До вас можуть повернутися ваші колишні партнери та компаньйони, готові протягнуто вам руку допомоги. Тому у Овнів, хто працює в бізнесі, з юридичними напрямами, не дивлячись на ретроградність, тим не менш буде успіх. Не розраховуйте на швидкий результат. Набирайтеся терпіння.

Дуже добре в цей період Овнам зайнятися питаннями психології. Якщо ви потребуєте в тому, щоб розібратися в своїх почуттях і емоціях, саме час почитати щось, пройти курси або відвідати психолога. Для тих Овнів, хто безпосередньо займається питаннями психології, дуже сприятливий період для роботи.

Не варто в цей час бути занадто вимогливим до всіх, пред'являти претензії, особливо сваритися з начальством. Якщо ви підете на відкритий конфлікт, це призведе до негативних наслідків. Чи не найкращий період для кар'єрного зростання.

Астролог також не рекомендує брати кредити, розстрочку, робити великі вкладення.

Для сімейних Овнів - саме час насолодитися вашими відносинами. Вас може очікувати дуже хороша підтримка, прекрасне спільне проведення часу, спільні проекти. Але стежте за тим, що ви говорите - різкі слова можуть сильно поранити вашого партнера. У самотніх Овнів досить таки хороший і спокійний період. Ви цілком можете знайомиться, але вам можуть зателефонувати колишні і нагадати про себе. Можливо ви навіть спробуєте відновити відносини.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Зверніть увагу - не варто занадто переохолоджуватися, щоб не застудити горло і поперек.

Тельці

Для Тельців досить цікавий тиждень. Багато чого буде залежати від вас самих. Дуже важливий ваш внутрішній стан. У вас буде величезне бажання зараз що-небудь міняти. Невдоволення собою, бажання щось змінити в зовнішності, але астролог не радить цього робити. І краще в даний момент зосередиться на роботі, проявити себе як працелюбний професіонал. В цьому напрямку у вас зараз буде дуже багато можливостей. Ви можете відчути підтримку начальства. Можливо навіть підвищення або розширення повноважень. Але будьте обережні у відносинах з колективом. Вам не варто занадто притягувати на себе увагу, чого вам буде дуже хотітися. Краще працювати колективно і шукати допомоги оточення. Ви обов'язково її отримаєте.

Якщо вас чекають публічні виступ, то намагайтеся брати до уваги інтереси слухачів, йти з ними на діалог. Тоді ви будете мати приголомшливий успіх.

Зверніть увагу на спілкування і контакти з іноземцями і далекі поїздки. Якщо ви працюєте з іноземцями, то у вас може це вийдуть досить добре, але не варто йти на конфліктні ситуації. Варто прислухайся до вимог і порад ваших зарубіжних партнерів. Якщо ж ви плануєте, наприклад, переїзд в іншу країну, то можлива затримка з отриманням необхідних документів.

У сімейних Тельців можуть розгорітися справжні пристрасті. Причиною тому може стати ваше его, бажання бути центром всього. А також проблемним може стати вирішення побутових і фінансових питань. Постарайтеся уникати конфліктів інакше вони можуть серйозно розхитати ваш шлюб. Постарайтеся з великою повагою і спокоєм відноситься до своєї другої половинки. У самотніх Тельців може бути вельми цікавий період, коли ви можете спробувати ходити на побачення, де ви можете зустріти досить цікавих для вас людей. На цьому тижні може спалахнути службовий роман.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Весь місяць буде сприяти тому, щоб ви знайшли свою систему оздоровлення, добре зараз звернутися до гомеопата, пройти якесь обстеження, щоб додати вашому організму вітамін і зайнятися будь-яким видом спорту.

Близнюки

Близнюки на цьому тижні можуть відчути бажання займатися тим, чого б їм хотілося: якимось хобі або розслабитися і знайти час для себе. Астролог вважає це правильним.

Проводьте більше часу з дітьми. Якщо у вас на цей період припадає відпустка, то вона обіцяє бути неймовірно цікавою, чудовою і з приємними пригодами. В цілому сприятливий період для поїздок і подорожей. Якщо ви працюєте в іноземних компаніях, ви можете мати чудові можливості розвитку відносин з іноземцями. Можливо, у вас навіть будуть якісь закордонні відрядження або раптові поїздки на цьому тижні. Всьому цьому може сприяти підтримка вашого начальства.

Якщо ви творчий Близнюк, у вас прекрасний період для того, щоб яскраво себе проявити. Також плідний період у Близнюків, які працюють в освіті, з дітьми.

Якщо у вас є бажання рости, це час також досить цікаве. Можливість кар'єрного росту. Перед вами можуть відкритися нові, зовсім несподівані можливості.

Бажання працювати у Близнюків на цьому тижні особливо не буде. Буде бажання розслабиться. Тому астролог рекомендує серйозніше ставиться до роботи. Крім того, не варто захоплюватися самокопанням, бажанням розібратися в собі - це не принесе нічого хорошого. Залиште себе в спокої. Просто займіться улюбленою справою.

Якщо у вас є діти - приділіть їм більше часу. Це принесе вам задоволення і дозволить залагодити можливі конфлікти. Саме зараз ви потрібні дітям як ніколи.

У сімейних Близнюків буде досить спокійний період. У самотніх Близнюків - неймовірно сприятливий період для знайомств. Можливо, саме на цьому тижні ви зможете зустріти свою другу половинку. З огляду на ретроградність Меркурія і ущербність Місяця, саме на цьому тижні ви можете повернути минулі стосунки і повністю відновити.

У питанні здоров'я, будьте вкрай обережні. Тому що зайве психологічне напруження або перевантаження на роботі, не принесуть нічого доброго. Можливі загострення, зокрема в сечостатевій системі. Вам потрібен активний спосіб життя, щоб не було зайвих проблем з лімфатичною системою, набряків. Тому гарний настрій, зустрічі, активність на цьому тижні вам допоможуть бути здоровими і психічно, і фізично.

Раки

Раків чекає стабільність як у відносинах з рідними і близькими, так і в роботі, і в отриманні прибутку.

На краще будуть вирышуватися питання, які стосуються закінчення ремонту, зустрічей з родичами, батьками. Ви можете багато, про що поговорити. Якщо у вас занадто багато накопичилося за довгий час претензій до рідних і у вас є недомовленості, вам потрібно по-хорошому, по-доброму поговорить, знайти спільну мову.

На цьому тижні до вас несподівано може прийти матеріальна підтримка. Це може бути підвищення зарплати, премія. Якщо у вас були боржники, то вони можуть повернути борги.

Астролог вважає, що також на цьому тижні можливо вдасться закрити юридичні питання, які раніше не просувалися.

Все що стосується далеких поїздок і подорожей, роботи і зв'язків з іноземцями, роботи з імпортом і експортом, у всьому цьому також тиждень буде досить сприятливий.

Зараз не варто спиратися на друзів. Можливо, ви зіткнетеся з нерозумінням з їх боку. Теж саме стосується ваших дітей. Тому вам варто з ними поговорить і провести час, розібратися в тих питаннях, які у вас накопичилися за останній період. Будьте також обережні з партнерами і компаньйонами по бізнесу. Ви будете відчувати дуже велику підтримку з їх боку, але ні в якому разі не варто йти на гострі конфлікти - ви ризикуєте багато втратити.

У сімейних Раків буде досить спокійний період, але середа може стати днем напруги, можливо сильне загострення у відносинах. І ініціатором цього можете бути ви. Ваші нестабільні емоції і необдуманість сказаного можуть погано обернутися для вашого сімейного життя. Тому контролюйте свої емоції по відношенню до своєї другої половинки і думайте, про що говорите. У самотніх Раків - дещо складний період. Це період, коли вам не варто поспішати з відносинами. Можуть з'явиться колишні, але ні в якому разі вам не варто відновлювати з ними відносини.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Зверніть увагу на серцево-судинну діяльність і на ваші ноги. Вам потрібно дуже багато рухатися. Займайтеся спортом, гуляйте на свіжому повітрі. Це допоможе вам зберегти відмінне здоров'я.

Леви

Для Львів період буде дуже інформаційно насичений. Саме час бути активним. Проявляти себе. На бійтеся яскравих висловлювань. Ви можете публічно виступати, проводити конференції, форуми - все публічні виступи можуть мати великий успіх. Дуже хороший період для тих Львів, хто працює в освітній системі, в ЗМІ, працює з будь-якими інформаційними напрямками. Також пощастить тим Левам, хто займається комерцією і будь-яким видом торгівлі. Але астролог рекомендує: не розпочинайте, а продовжуйте вже розпочаті процеси і в цьому вас чекає успіх. Уникайте зайвих скандалів і постарайтеся побудувати свою інформаційну діяльність на позитиві. Великий успіх вам можуть принести ваші партери. Якраз зараз саме на партнерів ви можете спиратися.

Всі юридичні питання, питання, пов'язані з договірною діяльністю, будуть йти повільно, але впевнено. Ви також можете несподівано для себе отримати якісь довгоочікувані документи або підписання якихось договорів, які ви вже давним-давно перестали чекати. Також ви можете отримати якусь суму грошей на вашу діяльність, проекти. Фінансово ви будете почувати себе досить впевнено і добре.

Що стосується кар'єрного зростання, то не саме час приймати пов'язані з цим рішення. Будьте уважні. Постарайтеся не вступати в конфлікти з начальством. Претензії та спірні ситуації з вашим керівництвом приведуть до дуже негативних наслідків на довгий період. Робота буде йти досить добре, насичено, налагоджено. Можуть бути невеликі конфлікти в колективі, яких варто уникати.

Зверніть увагу на відносини з родичами. Саме зараз вони можуть серйозно загостритися. Особливо в питаннях спадкування. Зараз не час їх вирішувати.

Чудовий період для сімейних Львів. Ви можете покладатися на свою другу половинку. У самотніх Львів також цей період досить вдалий і сприятливий. Можуть бути цікаві знайомства. Будьте обережні з п'ятницею і неділею. Ці дні можуть бути дуже емоційними для вас, що може привести до конфліктів в особистих відносинах, як у самотніх, так і у сімейних Львів.

Здоров'я обіцяє бути досить міцним і гарним. Остерігайтеся простудних та інфекційних захворювань. Не переохолоджуйтесь.

Діви

Діви на цьому тижні будуть себе відчувати, як риба в воді. Тому що вам властива ділова природа. Саме справи в роботі, бізнесі будуть розвиватися досить добре. Ви будете відчувати матеріальну підтримку і стабільне матеріальне становище. Не час вкладати гроші, але ви обов'язково отримаєте хороший фінансовий результат від своєї діяльності. Тому для Дів, які володіють власним бізнесом або працюють з фінансами, тиждень досить успішний.

Що ж стосується роботи, її буде багато. Це прекрасна можливість рости, як професіонал. Міняти на цього тижня вид діяльності не варто - Місяць йде на спад і це не найвдаліший час. Але ви можете проявити себе як професіонал у своїй сфері. Буде дуже багато роботи у тих Дыв, хто займається наукою, медициною, фармацевтикою і юриспруденцією. Також можуть вирішитися довгоочікувані спірні питання, які протягом тривалого часу не могли вирішитися.

Ні в якому разі не варто критикувати інших людей. Дуже складно буде Дівам, які працюють в інформаційних напрямках, ЗМІ. Тут потрібно бути дуже обережними до особливо зы скандальними ситуаціями.

Також побережіть себе від далеких поїздок і подорожей. Це не найкращий час. Якщо у вас є іноземні партнери, то у вас можуть виникнути спірні ситуації, особливо фінансового характеру, які в даний момент краще не з'ясовувати, а краще вийти з цієї ситуації дипломатично.

Для сімейних Дів - досить таки хороший, добрий і романтичний період, коли ви можете проводити час зі своєю другою половинкою. У самотніх Дів - також дуже сприятливий період. Ви можете зустріти цікаву людину, а також можуть відроджуватися відносини з колишніми, але не якщо ви почнете згадувати старі конфлікти, то все може закінчиться розривом, як і колись.

Здоров'я обіцяє бути міцним і стабільним. Приділіть більше уваги своїй дихальній системі. Постарайтеся робити дихальні вправи і як можна більше гуляти на свіжому повітрі. Уникайте інфекційних захворювань.

Терези

Саме час, щоб бути в центрі уваги, адже, зараз Сонце проходить по знаку Терезів. У Терезів перед днем народження, завжди падає енергія, а ось після дня народження починає рости. І настає час яскраво себе проявити.

Особливо цікавий період буде у творчих Терезів. Тому всі дизайнери, архітектори, модельєри, люди, які пов'язані з модою, красою, у всіх цих напрямках - вас чекає успіх. Терези, які працюють в освітній системі, також можуть яскраво себе проявляти.

Фінансово тиждень може бути досить складним. Ні в якому разі не варто зараз брати на себе великі кредити або боргові зобов'язання. Будьте уважні. Теж саме стосується і роботи. Тут потрібно розуміти, що рутинна робота вам буде здаватися досить болісною. Знаходьте в ній щось гарне, підійдіть до неї творчо. Вам допоможе колектив. Саме час себе проявляти, як професіонал.

Дуже хороший період, щоб ви якомога більше часу проводили на цьому тижні зі своїми дітьми. Це може вам принести неабияку насолоду і зблизити вас. Вихідні проведіть яскраво, і ви отримаєте неймовірне задоволення від вашого дозвілля.

В особистому житті у самотніх Терезів дуже хороший період. Ви можете ходити сміливо на побачення з новими людьми і зустрічатися з колишніми. Якщо ви сімейні Терези, приділіть час своїй другій половинці. У вас може виникнути неоднозначне ставлення до свого шлюбу: з одного боку, ви задоволені, а з іншого можете пред'являти безпідставні претензії до партнера. Робити цього не варто. Ваша щасливе життя буде залежати саме від вас, а Терези - парний знак і без шлюбу вони жити не можуть.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Слабкі місця - алергічні реакції і інфекції.

Скорпіони

У Скорпіонів тиждень буде цікавим. Але астролог рекомендує стримати своє его і не дуже жалити оточуючих, особливо партнерів в особистому житті і в бізнесі.

Інакше це може обернутися для вас проблемою. Тому варто утриматися від негативних емоцій. А ось як раз зайнятися психологією, розібратися в собі, спокійніше реагувати на ситуації - це дуже хороший варіант. Тоді ви досягнете великих успіхів і можливостей.

Якщо ви керівник, ведіть себе як сірий кардинал. Зараз не час показувати своє "я". Здійснюйте керівництво спокійно і впевнено, розподіляйте обов'язки і тоді ви відчуєте впевненість і стабільність, успіх.

Ви можете отримати довгоочікувані документи на нерухомість. Наприклад, будинок, який довго не вводили в експлуатацію або були якісь питання, пов'язані з комунікаціями.

Родичі також на цьому тижні будуть до вас чудово ставитися. Ви можете відчути підтримку від своїх рідних і близьких. Дуже добре зустрінеться зі своїми батьками.

Будьте обережні в тому, щоб не нашкодити самим собі. Тиждень може бути неймовірно успішний у тих Скорпіонів, хто займається творчістю, освітньою системою. Прекрасний тиждень для того, щоб ви підняли наболілі для вас питання, особливо психологічного характеру, і спробували в них розібратися не тільки самі, а за допомогою психологів або, наприклад, ви могли б відновити відносини з дітьми, батьками якщо в них є складнощі.

Що стосується особистого життя, цей період саме для Скорпіонів може бути дуже особливий. Сімейні Скорпіони, постарайтеся не посваритися. Тому що ваш шлюб може висіти на волосині і все це буде залежати від вас. Приберіть претензії, постарайтеся поставитися до свого партнеру по шлюбу з належною повагою і зберегти відносини. У самотніх Скорпіонів може бути багато романтичних знайомств. У вас можуть бути дуже хороші можливості для того, щоб зробити пропозицію, якщо ви довго не могли на це зважитися.

Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Але якщо ви будете знаходиться в стані емоційного перезбудження, можуть виникнути головний біль. Зверніть увагу на зір, на слуховий апарат. Якщо вас це турбує, важливо заспокоїти свої емоції і знайти гармонію з самим собою.

Стрільці

Стрільці на цьому тижні можуть бути спокійні, тому що всі їхні справи буде успішно просуватися. Всі розпочаті ними проекти, будуть мати успіх. Підтримка друзів, однодумців, також будуть. Головне бути в спокійному стані.

Фінансово може бути досить хороша підтримка і стабільність. Ви можете отримати довгоочікувані інвестиції в свій проект або отримати прибуток зі свого бізнесу, підвищення зарплати, премії.

Варто навчатися для того, щоб підвищити свою кваліфікацію. Якщо ви викладач або студент, цей період дуже сприятливий для вас. Ви можете найпрекраснішим чином реалізуватися в цих напрямках. Велику підтримку ви можете отримати від рідних і близьких. Можливо, це будуть якісь зустрічі особливо в вихідні. Все це принесе вам багато задоволення і удачу.

Зараз не час міняти свій вид діяльності або переходити на іншу роботу. Не варто різко подавати заяву про звільнення. Якщо вам щось не подобається, змініть до цього відношення або ставлення до свого колективу і начальства. Це дасть вам кращий результат. Не варто на цьому тижні копатися в собі. Можливо, у вас буде внутрішнє невдоволенням собою. Це всього лише такий період. Краще активно проявляти себе, працювати, навчатися і завершувати почате.

У сімейних Стрільців буде прекрасний тиждень. Ви будете відчувати підтримку своєї другої половинки. У самотніх Стрільців ситуація буде зовсім заплутаною. Також можуть з'явитися колишні. Це ні до чого доброго не може привести, а знайомства можуть абсолютно вас заплутати. Тому постарайтеся в цей період зайнятися якимось хобі або чимось цікавим і відкласти особисті питання на потім.

Будьте уважні до свого здоров'я. У вас може бути різке загострення хронічних захворювань. Зверніть увагу на кишково-шлунковий тракт і інфекційні захворювання. З любов'ю ставьтеся до себе і свого власного тіла і тоді у вас буде все добре.

Козероги

У Козерогів прекрасний період. Цікаве час для Козерогів-керівників - у вас є можливість розширення своїх повноважень. Якщо ви довго хотіли проявити себе на який-небудь посади, отримати її і ви занадто довго до цього йшли, і не мали результату, як раз на цьому тижні вам можуть запропонувати це підвищення.

Не варто зараз відкривати нову справу. Краще продовжувати старі проекти. Ви будете матеріально досить впевнено почувати себе. У вас буде стабільний фінансовий результат, можливість отримати багато фінансових результатів від уже розпочатих проектів. Можливе підвищення заробітної плати. Розширення повноважень і можливостей на цьому тижні - вони можуть бути. Це хороший період. За рівняно астролога, незважаючи на те що Меркурій ретроградний, зараз у Козерогів можуть відбутися зустрічі, які довго відкладалися, і вони будуть мати успіх.

Якщо ви займаєтеся освітньою системою або є учнем, або студентом, цей самий час закрити хвости, прогалини в своїх знаннях і отримати досить хороший результат.

Це час, коли ви можете піти на сварки з друзями, які вас не зрозуміють, тому не варто зараз спиратися на них. Також можуть виникнути конфлікти з власними дітьми, і вам не варто бути упертим, що є у вашому характері, а прислухатися до молодого покоління, особливо якщо ваша дитина доросла або підліток.

У сімейних Козерогів - стабільність і спокій. У самотніх Козерогів можуть бути великі складності. Зовсім не рекомендується в даний момент займається особистими знайомствами та зустрічами. Відкладіть побачення. Інакше ви можете бути розчаровані. Якщо ви з кимось зустрічаєтеся, то на цьому тижні може відбутися різкий розлад у стосунках. Якщо це трапиться, значить так тому і бути.

Здоров'я буде міцне, гарне. Займайтеся профілактикою. Додавайте вітаміни, спорт і гарний настрій.

Водолії

Гарна тиждень для Водоліїв. Незважаючи на свою навіжену натуру, ви будете почувати себе спокійно і впевнено. Закінчуйте розпочате, продовжуйте розпочаті проекти в усьому цьому буде удача, особливо у тих Водоліїв, хто займається освітньою системою, наукою, інформаційними напрямками, а також у тих, хто працює в іноземних компаніях або їх робота пов'язана з чимось зарубіжним.

Фінансово також тиждень сприятиме підвищенню заробітної плати, прибутку. Ви будете відчувати стабільність положення. Не потрібно ризикувати і брати кредити або якісь боргові зобов'язання для того, щоб не порушити матеріальну гармонію.

З начальством потрібно бути обережними. Посеред тижня у вас може розгорітися конфлікт з вашим керівництвом, який обов'язково потрібно уникнути. Також будьте обережні в кар'єрному зростанні. Не час занадто яскраво себе проявляти, проявляти бажання відвоювати якісь позиції, пов'язані з вашим ростом.

Будьте уважні до родичів. Саме вони можуть вам докучати і занадто втручатися у ваше життя. Постарайтеся в ці вихідні уникнути зустрічей з батьками. Краще перенести це на інший період, щоб уникнути конфліктних ситуацій. Також не найкращий час займатися купівлею і продажем нерухомості. Приймати такі рішення краще в інший період часу.

У самотніх Водоліїв може бути досить цікавий період, коли ви можете познайомиться з цікавими людьми. Можливе повернення ваших колишніх. Як з ними вчинити - на ваш розсуд. У сімейних Водоліїв, досить спокійний і гармонійний період. Тому що вся ваша увага буде більше направлена на роботу, а зі своєю половинкою ви будете більше відпочивати.

Здоров'я може бути міцним і гарним, але зверніть увагу на свою травну діяльність. Якщо у вас зайві переживання, ви відразу можете це відчути. Тому перегляньте своє харчування і будьте в доброму гуморі.

Риби

Для Риб тиждень буде досить таки цікавим. Не бійтеся в чомусь ризикнути, але ризик повинен бути обов'язково виправданий, в ньому повинен бути розрахунок. Риби, які працюють в екстремальних напрямках - пов'язані з якимись органами безпеки або з медициною, реанімацією, або в напрямках, пов'язаних з оподаткуванням та судами, - у всіх цих напрямках у вас може бути особливий успіх. Також особливий успіх матиме ті Риби, які займаються психологією і соціологією. Якщо ж у Риб виникло бажання розібратися в собі і відвідати психолога - це теж чудовий варіант.

Якщо ви щось керуєте, поводьтеся, як сірий кардинал. Це принесе кращий результат, ніж якщо будете занадто яскраво притягувати до себе увагу. Будьте уважні. Якщо ви працюєте в ЗМІ, будьте вкрай обережні, щоб не бути втягнутими в якісь неприємні ситуації, жорсткі конфлікти. На цьому тижні ви можете отримати таку інформацію, яка вас може трохи шокувати. Поставтеся до цього з розумінням.

Також дуже уважно ставтеся до далеких поїздок і подорожей. Потрібно бути вкрай обережними або, можливо, навіть їх відкласти. Ті Риби, які працюють з іноземцями, імпортом-експортом, можуть зіткнутися з якимись затримками, складнощами, нерозумінням. З огляду на ретроградність Меркурія, до цього теж потрібно поставитися з розумінням.

Для одиноких Риб це досить таки спокійний період, який нічим особливим відзначити не можна. Якщо ви зустрічаєтеся, ваші зустрічі будуть м'якими, спокійними, ви можете розвивати відносини. У сімейних Риб цей період точно також буде досить таки спокійний і м'який. Ви будете знаходити спільну мову зі своєю другою половинкою якщо будете в емоційному і спокійному стані. Не варто перевантажувати інформацією свого партнера про свої страхи, як часто буває у Риб. Це може дратувати його і приводити до конфліктів.

Здоров'я може бути міцним, гарним. Ви можете відчувати себе досить добре, але зверніть увагу на дихальну систему, на все що пов'язано з інфекційними захворюваннями. Намагайтеся не застудитися і вживати заходів безпеки. Не забувайте про вітаміни.