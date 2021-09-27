Меркурий снова ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака

“Поскольку Меркурий ретроградный будет в Весах, будет несколько затруднительно идти в направлениях, которые связаны с договорное деятельностью, с подписанием каких-нибудь важных бумаг. При этом нас ждёт возврат в прошлое”, — пояснила астролог.

Овны

Для Овнов достаточно интересный период в жизни. Период спокойный и требующий гармонии. Используйте способности договариваться. Будьте дипломатичны. Самое время вести переговоры, подписывать бумаги, но возможна задержка с результатом.

Обратите внимание на своё окружение. Сейчас вы можете получить достаточно хорошую поддержку от единомышленников, от своего коллектива. К вам могут вернуться ваши бывшие партнёры и компаньоны, готовые протянуто вам руку помощи. Поэтому у Овнов, кто работает в бизнесе, с юридическими направлениями, не смотря на ретроградность, тем ни менее будет успех. Не рассчитывайте на быстрый результат. Набирайтесь терпения.

Очень хорошо в этот период Овнам заняться вопросами психологии. Если вы нуждаетесь в том, чтобы разобраться в своих чувствах и эмоциях, самое время почитать что-нибудь, пройти курсы или посетить психолога. Для тех Овнов, кто непосредственно занимается вопросами психологии, очень благоприятный период для работы.

Не стоит в это время быть слишком требовательным ко всем, предъявлять претензии, особенно сориться с начальством. Если вы пойдёте на открытый конфликт, это приведёт к негативным последствиям. Не лучший период для карьерного роста.

Астролог также не рекомендует брать кредиты, рассрочку, делать крупные вложения.

Для семейных Овнов — самое время насладиться вашими отношениями. Вас может ожидать очень хорошая поддержка, прекрасное совместное времяпрепровождение, совместные проекты. Но следите за тем, что вы говорите — резкие слова могут сильно ранить вашего партнера. У одиноких Овнов довольно таки хороший и спокойный период. Вы вполне можете знакомится, но вам могут позвонить бывшие и напомнить о себе. Возможно вы даже попробуете возобновить отношения.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Обратите внимание — не стоит слишком переохлаждаться, чтобы не простудить горло и поясничную область.

Тельцы

Для Тельцов достаточно интересная неделя. Многое будет зависеть от вас самих. Очень важно ваше внутреннее состояние. У вас будет огромное желание сейчас что-либо менять. Недовольство собой, желание что-то изменить во внешности, но астролог не рекомендует этого делать. И лучше в данный момент сосредоточится на работе, проявить себя как трудолюбивый профессионал. В этом направлении у вас сейчас будет очень много возможностей. Вы можете почувствовать поддержу начальства. Возможно даже повышение или расширение полномочий. Но будьте осторожны в отношениях с коллективом. Вам не стоит слишком притягивать на себя внимание, чего вам будет очень хотеться. Лучше работать коллективно и искать помощи окружения. Вы обязательно ее получите.

Если вас ожидают публичные выступление, то постарайтесь учитывать интересы слушателей, идти с ними на диалог. Тогда вы будете иметь потрясающий успех.

Обратите внимание на общение и контакты с иностранцами и дальние поездки. Если вы работаете с иностранцами, то у вас может это получатся достаточно хорошо, но не стоит идти на конфликтные ситуации. Стоит прислушивайся к требованиям и советам ваших зарубежных партнёров. Если же вы планируете, например, переезд в другую страну, то возможна задержка с получением необходимых документов.

У семейных Тельцов могут разгореться настоящие страсти. Причиной тому может стать ваше эго, желание быть центром всего. А также проблемным может стать решение бытовых и финансовых вопросов. Постарайтесь избегать конфликтов иначе они могут серьезно расшатать ваш брак. Постарайтесь с большим уважением и спокойствием относится к своей второй половинке. У одиноких Тельцов может быть весьма интересный период, когда вы можете попробовать ходить на свидания, где вы можете встретить достаточно интересных для вас людей. На этой неделе может вспыхнуть служебный роман.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Весь месяц будет способствовать тому, чтобы вы нашли свою систему оздоровления, хорошо сейчас обратиться к гомеопату, пройти какое-то обследование, чтобы добавить вашему организму витамин и заняться любым видом спорта.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут почувствовать желание заниматься тем, чего бы им хотелось: каким-нибудь хобби или расслабиться и найти время для себя. Астролог считает это правильным.

Проводите больше времени с детьми. Если в вас на этот период приходится отпуск, то он обещает быть невероятно интересным, замечательным и с приятными приключениями. В целом благоприятный период для поездок и путешествий. Если вы работаете в иностранных компаниях, вы можете иметь великолепные возможности развития отношений с иностранцами. Возможно, у вас даже будут какие-нибудь заграничные командировки или внезапные поездки на этой неделе. Всему этому может способствовать поддержка вашего начальства.

Если вы творческий Близнец, у вас прекрасный период для того, чтобы ярко себя проявить. Также плодотворный период у Близнецов, работающих в образовании, с детьми.

Если у вас есть желание расти, это время также достаточно интересное. Возможен карьерный рост. Перед вами могут открыться новые, совершенно неожиданные возможности.

Желания работать у Близнецов на этой неделе особо не будет. Будет желание расслабиться. Поэтому астролог рекомендует серьезнее относится к работе. Кроме того, не стоит увлекаться самокопанием, желанием разобраться в себе — это не принесет ничего хорошего. Оставьте себя в покое. Просто займитесь любимым занятием.

Если у вас есть дети — уделите им больше времени. Это принесет вам удовольствие и позволит уладить возможные конфликты. Исменно сейчас вы нужны детям как никогда.

У семейных Близнецов будет достаточно спокойный период. У одиноких Близнецов — невероятно благоприятный период для знакомств. Возможно, именно на этой неделе вы сможете встретить свою вторую половинку. Учитывая ретроградность Меркурия и ущербность Луны, именно на этой неделе вы можете вернуть прошлые отношения и полностью возобновить.

В вопросе здоровья, будьте крайне осторожны. Потому что излишнее психологическое напряжение или перегрузка на работе, не принесут ничего хорошего. Возможны обострения, в частности в мочеполовой системе. Вам нужен активный образ жизни, чтобы не было излишних проблем с лимфатической системой, отеков. Поэтому хорошее настроение, встречи, активность на этой неделе вам помогут быть здоровыми и психически, и физически.

Раки

Раков ждет стабильность как в отношениях с родными и близкими, так и в работе, и в получении прибыли.

К лучшему будут разрешатся вопросы, которые касаются окончания ремонта, встреч с родственниками, родителями. Вы можете много, о чем поговорить. Если у вас слишком много накопилось за долгое время претензий к родным и у вас есть недосказанности, вам нужно по-хорошему, по-доброму поговорит, найти общий язык.

На этой неделе к вам неожиданно может прийти материальная поддержка. Это может быть повышение зарплаты, премия. Если у вас были должники, то они могут вернуть долги.

Астролог считает, что также на этой неделе возможно удастся закрыть юридические вопросы, которые раньше не продвигались.

Все что касается дальних поездок и путешествий, работы и связей с иностранцами, работы с импортом и экспортом, во всем этом также неделя будет достаточно благоприятной.

Сейчас не стоит опираться на друзей. Возможно, вы столкнётесь с непониманием с их стороны. Тоже самое касается ваших детей. Поэтому вам стоит с ними поговорит и провести время, разобраться в тех вопросах, которые у вас накопились за последний период.

Будьте также осторожны с партнерами и компаньонами по бизнесу. Вы будете чувствовать очень большую поддержку с их стороны, но ни в коем случае не стоит идти на острые конфликты — вы рискуете многое потерять.

У семейных Раков будет достаточно спокойный период, но среда может стать днем напряжения, возможно сильное обострение в отношениях. И инициатором этого можете быть вы. Ваши нестабильные эмоции и необдуманность сказанного могут плохо обернуться для вашей семейной жизни. Поэтому контролируйте свои эмоции по отношению к своей второй половинке и думайте, о чем говорите. У одиноких Раков — несколько сложный период. Это период, когда вам не стоит спешить с отношениями. Могут появится бывшие, но ни в коем случае вам не стоит возобновлять с ними отношения.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Обратите внимание на сердечно-сосудистую деятельность и на ваши ноги. Вам нужно очень много двигаться. Занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе. Это поможет вам сохранить отличное здоровье.

Львы

Для Львов период будет очень информационно насыщенный. Самое время быть активным. Проявлять себя. На бойтесь ярких высказываний. Вы можете публично выступать, проводить конференции, форумы — все публичные выступления могут иметь большой успех. Очень хороший период для тех Львов, кто работает в образовательной системе, в СМИ, работает с любыми информационными направлениями. Также повезёт тем Львам, кто занимается коммерцией и любым видом торговли. Но астролог рекомендует: не начинайте, а продолжайте уже начатые процессы и в этом вас ждет успех. Избегайте излишних скандалов и постарайтесь построить свою информационную деятельность на позитиве. Большой успех вам могут принести ваши партеры. Как раз сейчас именно на партнеров вы можете опираться.

Все юридические вопросы, вопросы, связанные с договорной деятельностью, будут идти медленно, но уверено. Вы также можете неожиданно для себя получить какие-нибудь долгожданные документы или подписание каких-нибудь договоров, которые вы уже давным-давно перестали ждать. Также вы можете получить некую суму денег на вашу деятельность, проекты. Финансово вы будете чувствовать себя достаточно уверено и хорошо.

Что касается карьерного роста, то не самое время принимать связанные с этим решения. Будьте осторожны. Постарайтесь не вступать в конфликты с начальством. Претензии и спорные ситуации с вашим руководством приведут к очень негативным последствиям на долгий период. Работа будет идти достаточно хорошо, насыщено, налажено. Могут быть небольшие конфликты в коллективе, которых стоит избегать.

Обратите внимание на отношения с родственниками. Именно сейчас они могут серьезно обостриться. Особенно в вопросах наследования. Сейчас не время их решать.

Великолепный период для семейных Львов. Вы можете полагаться на свою вторую половинку. У одиноких Львов также этот период достаточно удачный и благоприятный. Могут быть интересные знакомства. Будьте осторожны с пятницей и воскресеньем. Эти дни могут быть очень эмоциональными для вас, что может привести к конфликтам в личных отношениях, как у одиноких, так и у семейных Львов. Здоровье обещает быть достаточно крепким и хорошим. Остерегайтесь простудных и инфекционных заболеваний. Не переохлаждайтесь.

Девы

Девы на этой неделе будут себя чувствовать, как рыба в воде. Потому что вам свойственна деловая природа. Именно дела в работе, бизнесе будут развиваться достаточно хорошо. Вы будете ощущать материальную поддержку и стабильное материальное положение. Не самое время вкладывать деньги, но вы обязательно получите хороший финансовый результат от своей деятельности. Поэтому для Дев, владеющих собственным бизнесом или работающих с финансами, неделя достаточно успешна.

Что же касается работы, ее будет много. Это прекрасная возможность расти, как профессионал. Менять на этой недели вид деятельности не стоит — Луна идет на убыль и это не самое удачное время. Но вы можете проявить себя как профессионал в своей сфере. Будет очень много работы у тех Дев, кто занимается наукой, медициной, фармацевтикой и юриспруденцией. Также могут разрешится долгожданные спорные вопросы, которые очень долго не могли разрешиться.

Ни в коем случае не стоит подвергать критике других людей. Очень сложно будет Девам, которые работают в информационных направлениях, СМИ. Здесь нужно быть очень осторожными к особо скандальным ситуациям.

Также поберегите себя от дальних поездок и путешествий. Это не самое хорошее время. Если у вас есть иностранные партнеры, то у вас могут возникнуть спорные ситуации, особенно финансового характера, которые в данный момент лучше не выяснять, а лучше выйти из этой ситуации дипломатично.

Для семейных Дев — довольно таки хороший, добрый и романтический период, когда вы можете проводить время со своей второй половинкой. У одиноких Дев — также очень благоприятный период. Вы можете встретить интересного человека, а также могут возрождаться отношения с бывшими, но не если вы начнете вспоминать старые конфликты, то все может закончится разрывом, как и когда-то.

Здоровье обещает быть крепким и стабильным. Уделите больше внимания своей дыхательной системе. Постарайтесь делать дыхательные упражнения и как можно больше гулять на свежем воздухе. Избегайте инфекционных заболеваний.

Весы

Самое время, чтобы быть в центре внимания, ведь, сейчас Солнце проходит по знаку Весов. У Весов перед днём рождения, всегда падает энергия, а вот после дня рождения начинает расти. И наступает время ярко себя проявить.

Особенно интересный период будет у творческих. Поэтому все дизайнеры, архитекторы, модельеры, люди, которые связаны с модой, красотой, во всех этих направлениях — вас ждет успех. Весы, которые работают в образовательной системе, также могут ярко себя проявлять.

Финансово неделя может быть достаточно сложной. Ни в коем случае не стоит сейчас братьев на себя большие кредиты или долговые обязательства. Будьте осторожны. Тоже самое касается и работы. Здесь нужно понимать, что рутинная работа вам будет казаться достаточно мучительной. Находите в ней что-то хорошее, подойдите к ней творчески. Вам поможет коллектив. Самое время себя проявлять, как профессионал.

Очень хороший период, чтобы вы как можно больше времени проводили на этой неделе со своими детьми. Это может вам принести невероятное удовольствие и сблизить вас. Выходные проведите ярко, и вы получите невероятное удовольствие от вашего досуга.

В личных отношениях к одиноких Весов очень хороший период. Вы можете ходить смело на свидания с новыми людьми и встречаться с бывшими. Если вы семейные Весы, уделите время своей второй половинке. У вас может возникнуть неоднозначное отношение к своему браку: с одной стороны, вы довольны, а с другой можете предъявлять необоснованные претензии к партнеру. Делать этого не стоит. Ваша счастливая жизнь будет зависеть именно от вас, а Весы — парный знак и без брака они жить не могут.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Слабые места — аллергические реакции и инфекции.

Скорпионы

У Скорпионов неделя будет интересной. Но астролог рекомендует умерить свое эго и не слишком жалить окружающих, особенно партнеров в личной жизни и в бизнесе.

Иначе это может обернуться для вас проблемой. Поэтому стоит воздержаться от негативных эмоций. А вот как раз заняться психологией, разобраться в себе, более спокойно реагировать на ситуации — это очень хороший вариант. Тогда вы добьётесь больших успехов и возможностей.

Если вы руководитель, ведите себя как серый кардинал. Сейчас не самое время показывать своё “я”. Осуществляйте руководство спокойно и уверено, распределяйте обязанности и тогда вы почувствуете уверенность и стабильное положение, успех.

Вы можете получить долгожданные документы на недвижимость. Например, дом, который не мог долго сдаться в эксплуатацию или были какие-то вопросы, связанные с коммуникациями.

Родственники также на этой неделе будут к вам великолепно относиться. Вы можете почувствовать поддержку от своих родных и близких. Очень хорошо встретится со своими родителями.

Будьте осторожны в том, чтобы не навредить самим себе. Неделя может быть невероятно успешна у тех Скорпионов, кто занимается творчеством, образовательной системой. Прекрасная неделя для того, чтобы вы подняли наболевшие для вас вопросы, особенно психологического характера, и попробовали в них разобраться не только сами, а с помощью психологов или, например, вы могли бы восстановить отношения с детьми, родителями если в них есть сложности.

Что касается личной жизни, этот период именно для Скорпионов может быть очень особенный. Семейные Скорпионы, постарайтесь не рассориться. Потому что ваш брак может висеть на волоске и все это будет зависеть от вас. Уберите претензии, постарайтесь отнестись у своему партнеру по браку с должным уважением и сохранить отношения. У одиноких Скорпионов может быть много романтических знакомств. У вас могут быть очень хорошие возможности для того, чтобы сделать предложение, если вы долго не могли на это решиться.

Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Но если вы будете находится в состоянии эмоционального перевозбуждения, могут возникнуть головные боли. Обратите внимание на зрение, на слуховой аппарат. Если вас это беспокоит, важно успокоить свои эмоции и найти гармонию с самим собой.

Стрельцы

Стрельцы на этой неделе могут быть спокойны, потому что все их дела будет успешно продвигаться. Все начатые ими проекты, будут иметь успех. Поддержка друзей, единомышленников, также будут. Главное быть в спокойном состоянии.

Финансово может быть достаточно хорошая поддержка и стабильное положение. Вы можете получить долгожданные инвестиции в свой проект или получить прибыль со своего бизнеса, повышение зарплаты, премии.

Стоит обучаться для того, чтобы повысить свою квалификацию. Если вы преподаватель или студент, этот период очень благоприятный для вас. Вы можете прекраснейшим образом реализоваться в этих направлениях. Большую поддержку вы можете получить от родных и близких. Возможно, это будут какие-то встречи особенно в выходные. Все это принесёт вам много удовольствия и удачу.

Сейчас не время менять свой вид деятельности или переходить на другую работу. Не стоит резко подавать заявление об увольнении. Если вам что-то не нравится, измените к этому отношение или отношение к своему коллективу и начальству. Это даст вам лучший результат. Не стоит на этой неделе копаться в себе. Возможно, у вас будет внутреннее недовольствами собой. Это всего лишь такой период. Лучше активно проявлять себя, работать, обучаться и завершать начатое.

У семейных Стрельцов будет прекрасная неделя. Вы будете чувствовать поддержку своей второй половинки. У одиноких Стрельцов ситуация будет совершенно запутанной. Также могут объявиться бывшие. Это ни к чему хорошему может не привести, а знакомства могут совершенно вас запутать. Поэтому постарайтесь в этот период занятая каким-то хобби или чём-то интересным и отложить личные вопросы на потом.

Будьте внимательны к своему здоровью. У вас может быть резкое обострение хронических заболеваний. Обратите внимание на кишечно-желудочный тракт и инфекционные заболевания. С любовью относитесь к себе и своему собственному телу и тогда у вас будет все хорошо.

Козероги

У Козерогов прекрасный период. Интересное время для Козерогов-руководителей — у вас есть возможности расширения своих полномочий. Если вы долго хотели проявить себя на какой-нибудь должности, получит ее и вы слишком долго к этому шли и не имели результата, как раз на этой неделе вам могут предложить это повышение.

Не стоит сейчас открывать новое дело. Лучше продолжать старые проекты. Вы будете материально достаточно уверено чувствовать себя. У вас будет стабильная прибыль, возможность получить много финансовых результатов от уже начатых проектов. Возможно повышение заработной платы. Расширение полномочий и возможностей на этой неделе — они могут быть. Это хороший период. По нению астролога, несмотря на то что Меркурий ретроградный, сейчас у Козерогов могут состоятся встречи, которые долго откладывались, и они будут иметь успех.

Если вы занимаетесь образовательной системой или являетесь учеником, или студентом, это самое время закрыть хвосты, пробелы в своих знаниях и получить достаточно хороший результат.

Это время, когда вы можете пойти на ссоры с друзьями, быть непонятыми, поэтому не стоит сейчас опираться на них. Также могут возникнуть конфликты с собственными детьми, и вам не стоит быть упёртым, что есть в вашем характере, а прислушаться к молодому поколению, особенно если ваш ребёнок взрослый или подросток.

У семейных Козерогов — стабильность и спокойствие. У одиноких Козерогов могут быть большие сложности. Совершенно не рекомендуется в данный момент занимается личными знакомствами и встречами. Отложите свидания. Иначе вы можете быть разочарованы. Если вы с кем-то встречаетесь, то на этой неделе может произойти резкий разлад в отношениях. Если это случится, значит так тому и быть.

Здоровье будет крепкое, хорошее. Занимайтесь профилактикой. Добавляйте витамины, спорт и хорошее настроение.

Водолеи

Хорошая неделя для Водолеев. Несмотря на свою взбалмошную натуру, вы будете чувствовать себя спокойно и уверено. Заканчивайте начатое, продолжайте начатые проекты во всем этом будет удача, особенно у тех Водолеев, кто занимается образовательной системой, наукой, информационными направлениями, а также у тех, кто работает в иностранных компаниях или их работа связана с чем-то зарубежным.

Финансово также неделя будет способствовать повышению заработной платы, прибыли. Вы будете ощущать стабильность положения. Не нужно рисковать и брать кредиты или какие-то долговые обязательства для того, чтобы не нарушить материальную гармонию.

С начальством нужно быть осторожными. Посреди недели у вас может разгореться конфликт с вашим руководством, который обязательно нужно избежать. Также будьте осторожны в карьерном росте. Не самое время слишком ярко себя проявлять, желание отвоевать какие-то позиции, связанные с вашим ростом.

Будьте внимательны к родственникам. Именно они могут вам докучать и слишком вмешиваться в вашу жизнь. Постарайтесь в эти выходные избежать встреч с родителями. Лучше перенести это на период, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Также не самое лучшее время заниматься куплей и продажей недвижимости. Принимать такие решения лучше в другой период времени.

У одиноких Водолеев может быть достаточно интересный период, когда вы можете познакомится с интересными людьми. Возможен возврат на ретроградном Меркурии ваших бывших. Как с ними поступить — на ваше усмотрение. У семейных Водолеев, достаточно спокойный и гармоничный период. Потому что все ваше внимание будет большее направлено на работу, а со своей половинкой вы будете больше отдыхать.

Здоровье может быть крепким и хорошим, но обратите внимание на свою пищеварительную деятельность. Если у вас излишние переживания, вы сразу можете это почувствовать. Поэтому пересмотрите своё питание и будьте в хорошем настроении.

Рыбы

Для Рыб неделя будет довольно таки интересной. Не бойтесь в чём-то рискнуть, но риск должен быть обязательно оправдан, в нем должен быть расчёт. Рыбы, которые работают в экстремальных направлениях — связанные с какими-то органами безопасности или с медициной, реанимацией, или в направлениях, связанных с налогообложением и судами, — во всех этих направлениях у вас может быть особый успех. Также особый успех будет иметь те Рыбы, которые занимаются психологией и социологией. Если же у Рыб возникло желание разобраться в себе и посетить психолога — это тоже замечательный вариант.

Если вы чём-то руководите, ведите себя, как серый кардинал. Это принесёт лучший результат, чем слишком ярко притягиваться к себе внимание. Будьте осторожны. Если вы работаете в СМИ, будьте крайне осторожны, чтобы не быть втянутыми в какие-нибудь неприятные ситуации, жесткие конфликты. На этой неделе вы можете получить такую информацию, которая вас может немного шокировать. Отнеситесь к этому с пониманием.

Также очень внимательно относитесь к дальним поездкам и путешествиям. Нужно быть крайне осторожными или, возможно, даже их отложить. Те Рыбы, которые работают с иностранцами, импортом-экспортом, могут столкнуться с какими-то задержками, сложностями, недопониманием. Учитывая ретроградность Меркурия, к этому тоже нужно отнестись с пониманием.

Для одиноких Рыб это довольно таки спокойный период, который ничем особенным отметить нельзя. Если вы встречаетесь, ваши встречи будут мягкими, спокойными, вы можете развивать отношения. У семейных Рыб этот период точно также будет довольно таки спокойный и мягкий. Вы будете находить общий язык со своей второй половинкой если будете в эмоциональном и спокойном состоянии. Не стоит перегружать информацией своего партнера о своих страхах, как часто бывает у Рыб. Это может раздражать его и приводить к конфликтам.

Здоровье может быть крепким, хорошим. Вы можете чувствовать себя достаточно хорошо, но обратите внимание на дыхательную систему, на все что связано с инфекционными заболеваниями. Старайтесь не простужаться и принимать меры безопасности. Не забывайте про витамины.