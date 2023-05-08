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Меркурій досі ретроградний: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 – 14 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Не починайте нових проектів. Такою є загальна рекомендація для представників усіх знаків Зодіаку на тиждень з 8 по 14 травня. В ексклюзивному коментарі для УНН професійний астролог Ксенія Базіленко пояснює, чому не варто поспішати з важливими змінами в житті цього тижня.

«Цього тижня 9 травня Сонце буде в точному з'єднанні з Ураном, що призведе до великих змін, несподіваних ситуацій, цікавих ідей і великих відкриттів. Варто пам'ятати, що Меркурій усе ще ретроградний, а Місяць йде на спад, тому зараз не варто починати важливі справи. Цей тиждень прекрасний для того, щоб закінчити всі розпочаті справи, зустрітися з тими, кого давно не бачили. Складні аспекти до Юпітера свідчать про напружену обстановку в політиці, що може призвести до гострих ситуацій. 11 і 12 травня варто бути обережним і не йти на конфлікти», - розповіла астролог.

ОВЕН

Цього тижня на вас чекає велика удача в бізнесі, можливий несподіваний прибуток, підвищення заробітної плати. Не поспішайте починати нічого нового. А головне, ваші надто великі амбіції та зайвий егоїзм можуть призвести до помилок і конфліктів. Контролюйте себе.

ТІЛЕЦЬ

Цього тижня вам захочеться великих змін. У жінок Тельців виникне бажання до зміни свого іміджу, зміни обстановки в будинку. Ви можете це запланувати і ретельно обміркувати. Але, починати нове варто не раніше, ніж з наступного тижня. Проведіть цей період активно, займайтеся спортом.

БЛИЗНЮКИ

Для вас важливими будуть цього тижня зміни свого внутрішнього світу, тому усамітнення, робота з психологом, духовні практики підуть вам на користь. Не починайте нових проєктів і справ. Не варто діставати ваших друзів зайвою балаканиною, інакше це призведе до сварок.

РАК

Цього тижня до вас надійдуть цікаві пропозиції, ви надихнетеся новими ідеями, буде велике бажання все змінити, особливо в роботі. Ви навіть, несподівано для себе, знайдете однодумців своїх ідей. Сформуйте чіткий план своїх змін, але не поспішайте втілювати їх. Почніть із молодика - з 20 травня. Також протягом тижня ви будите відчувати велике напруження і дратівливість. Не припустіть помилки до кінця тижня через вашу імпульсивність.

ЛЕВ

У вас цього тижня несподівано виникнуть нові великі цілі. Ви готові будите піти на зміни, особливо в роботі та кар'єрі. Запишіть свої ідеї, ретельно обміркуйте їх. Не поспішайте зараз із діями. На роботі можливі зміни в керівництві. Не варто їздити в далекі поїздки. Якщо ви за кордоном, можуть виникнути гострі ситуації з документами.

ДІВА

У вас цього тижня може виникнути несподівана поїздка за кордон або з'явитися нові іноземні партнери по бізнесу. Ті Діви, хто перебуває за кордоном, нарешті ймовірно вирішать питання з документами. Не варто цього тижня брати кредити або вкладати гроші в нові проєкти. Не йдіть на ризики.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень для вас буде також дуже активним і сповненим несподіваних ситуацій, що вимагають невідкладних рішень. Це найактивніший період року. Але не варто занадто поспішати, адже Меркурій ретроградний. Ретельно все обмірковуйте, будьте обережні з висновками, проявляйте мудрість у рішеннях. Не варто брати кредити та інші боргові зобов'язання.

СКОРПІОН

Цього тижня вам варто максимально проявити дипломатію і постарайтеся про все домовлятися, а не гнути тільки свою точку зору. Таким чином ви будите в максимальному виграші. У вас можуть несподівано з'явитися нові партнери по бізнесу. А партнери по шлюбу будуть вас у всьому підтримувати, якщо і ви до них будите проявляти турботу й любов.

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня на вас чекає багато цікавих пропозицій, особливо щодо роботи. Можливо буде багато змін, під які вам доведеться підлаштовуватися. Не поспішайте що-небудь змінювати цього тижня. Не варто себе перенапружувати, знайдіть час на відпочинок. Поставтеся уважно до свого здоров'я.

КОЗОРІГ

Зараз найкращий період в особистих стосунках. На вас чекає удача в коханні. Прекрасний період для творчості, занять улюбленим хобі. Постарайтеся гарненько відпочити – до кінця травня на вас чекає багато роботи. Уникайте конфліктів із близькими родичами.

ВОДОЛІЙ

Цього тижня ви можете змінити своє місце проживання або повернутися на батьківщину. Можливий несподіваний приїзд родичів або інших гостей. Постарайтеся не конфліктувати і не сперечатися, інакше ви нашкодите насамперед собі. Будьте обережні на дорогах.

РИБИ

Цього тижня ви можете дізнатися новину, яка змінить ваше життя. Постарайтеся знайти час, щоб зустрітися з тими людьми, з якими ви довго відкладали зустріч. Вам також необхідно закінчити всі важливі справи. Приділіть час навчанню і самоосвіті. Не варто зараз робити великі покупки. Вам краще бути економними.

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