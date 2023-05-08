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Меркурий все еще ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 мая

Киев • УНН

 • 4945881 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Не начинайте новых проектов. Такова общая рекомендация для представителей все знаков Зодиака на неделю с 8 по 14 мая. В эксклюзивном комментарии для УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко поясняет, почему не стоит торопиться с важными переменами в жизни на этой неделе.

«На этой неделе 9 мая Солнце будет в точном соединении с Ураном, что приведет к большим переменам, неожиданным ситуациям, интересным идеям и большим открытиям. Стоит помнить, что Меркурий все еще ретроградный, а Луна идет на убыль, поэтому сейчас не стоит начинать важные дела. Эта неделя прекрасна для того, чтобы закончить все начатые дела, встретится с теми, кого давно не видели. Сложные аспекты к Юпитеру говорят о накаленной обстановке в политике, которые могут привести к острым ситуациям. 11 и 12 мая стоит быть осторожным и не идти на конфликты», - рассказала астролог.

ОВЕН

На этой неделе вас ждет большая удача в бизнесе, возможна неожиданная прибыль, повышение заработной платы. Не спешите начинать ничего нового. А главное, ваши слишком большие амбиции и излишний эгоизм могут привести к ошибкам и конфликтам. Контролируйте себя.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вам захочется больших перемен. У женщин Тельцов возникнет желание к перемене своего имиджа, смене обстановки в доме. Вы можете это запланировать и тщательно обдумать. Но, начинать новое стоит не раньше, чем со следующей недели. Проведите этот период активно, занимайтесь спортом.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас важны будут на этой неделе изменения своего внутреннего мира, поэтому уединение, работа с психологом, духовные практики пойдут вам на пользу. Не начинайте новых проектов и дел. Не стоит доставать ваших друзей излишней болтовнёй, иначе это приведет к ссорам.

РАК

На этой неделе к вам придут интересные предложения, вы вдохновитесь новыми идеями, будет большое желание все изменить, особенно в работе. Вы даже, неожиданно для себя, найдете единомышленников своих идей. Сформируйте четкий план своих перемен, но не спешите воплощать их. Начтите с новолуния - с 20 мая. Также на протяжении недели вы будите ощущать большое напряжение и раздражительность. Не допустите ошибки к концу неделе из-за вашей импульсивности.

ЛЕВ

У вас на этой неделе неожиданно возникнут новые большие цели. Вы готовы будите пойти на перемены, особенно в работе и карьере. Запишите свои идеи, тщательно обдумайте их. Не спешите сейчас с действиями. На работе возможны перемены в руководстве. Не стоит ездить в дальние поездки. Если вы за рубежом, могут возникнуть острые ситуации с документами.

ДЕВА

У вас на этой неделе может возникнуть неожиданная поездка за рубеж или появиться новые иностранные партнеры по бизнесу. Те Девы, кто находится за границей, наконец вероятно решат вопрос с документами. Не стоит на этой неделе брать кредиты или вкладывать деньги в новые проекты. Не идите на риски.

ВЕСЫ

Эта неделя для вас будет также очень активна и наполнена неожиданными ситуациями, требующими неотложных решений. Это самый активный период года. Но не стоит слишком спешить, ведь Меркурий ретроградный. Тщательно все обдумывайте, будьте осторожны с выводами, проявляйте мудрость в решениях. Не стоит брать кредиты и другие долговые обязательства.

СКОРПИОН

На этой неделе вам стоит максимально проявить дипломатию и постарайтесь обо всем договариваться, а не гнуть только свою точку зрения. Таким образом вы будите в максимальном выигрыше. Для вас могут неожиданно появиться новые партнера по бизнесу. А партнеры по браку будут вас во всем поддерживать, если и вы к ним будите проявлять заботу и любовь.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вас ждет много интересных предложений, особенно по работе. Возможно будет много изменений, под которые вам придется подстраиваться. Не спешите что-либо менять на этой неделе. Не стоит себя перенапрягать, найдите время на отдых. Отнеситесь внимательно к своему здоровью.

КОЗЕРОГ

Сейчас самый лучший период в личных отношениях. Вас ждет удача в любви. Прекрасный период для творчества, занятий любимым хобби. Постарайтесь хорошенько отдохнуть – к концу мая вас ждет много работы. Избегайте конфликтов с близкими родственниками.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе вы можете поменять свое место жительства или возвратится на родину. Возможен неожиданный приезд родственников или других гостей. Постарайтесь не конфликтовать и спорить, иначе вы навредите прежде всего себе. Будьте осторожны на дорогах.

РЫБЫ

На этой неделе вы можете узнать новость, которая изменит вашу жизнь. Постарайтесь найти время, чтобы встретиться с теми людьми, с которыми вы долго откладывали встречу. Вам также необходимо закончить все важные дела. Уделите время учебе и самообразованию. Не стоит сейчас делать крупные покупки. Вам лучше быть экономными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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