Меркель заявила, що її партії потрібні нові обличчя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що її партія потребує нових молодих політиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву канцлерки в ефірі телеканалу RTL.
“Зрозуміло, повинно мати місце певне омолодження, необхідні нові особи”, — зазначила Меркель.
“Ми (ХДС - Ред.) правимо ось уже 12 років, і люди кажуть, що пора залучити сили, на які раніше не покладалося відповідальності”, — додала лідер християнських демократів. На її думку, “слід використовувати таланти”. “У тому числі серед молодих прем’єр-міністрів федеральних земель у нас є такі”, — сказала Меркель.
У понеділок делегати з’їзду ХДС затвердили на посаді генсека партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка раніше обіймала посаду прем’єра федеральної землі Саар. Вона заручилася широкою підтримкою однопартійців, отримавши 785 з 794 визнаних дійсними голосів. Крамп-Карренбауер висунула сама Меркель. Багато спостерігачів називають її “кронпринцесою” канцлера, натякаючи на можливість подальшого просування кар’єрними сходами, і навіть пророкують в наступниці лідера ХДС.
Нагадаємо, Канцлер Німеччини Ангела Меркель представила список майбутніх міністрів коаліційного уряду. За інформацією ЗМІ, в новому складі уряду Меркель запропонувала залишити на посаді міністра оборони Урсулу фон дер Ляйен. Пост міністра економіки займе Петер Альтмайер, нині виконуючий обов'язки глави Мінфіну. Також Меркель назвала кандидатів на пост міністра освіти, міністра сільського господарства і інтеграції.