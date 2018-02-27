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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 61009 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73743 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76620 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106655 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100220 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104479 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Меркель заявила, что её партия нуждается в новых лицах

Меркель заявила, что её партия нуждается в новых лицах

Киев  •  УНН

 • 6646 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что её партия нуждается в новых молодых политиках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление канцлера в эфире телеканала RTL.

“Понятно, должно иметь место определенное омоложение, необходимы новые лица”, — отметила Меркель.

“Мы (ХДС — Ред.) правим вот уже 12 лет, и люди говорят, что пора привлечь силы, на которые раньше не возлагалось ответственности”, — добавила лидер христианских демократов. По ее мнению, “следует использовать таланты”. “В том числе среди молодых премьер-министров федеральных земель у нас есть такие”, — сказала Меркель.

В понедельник делегаты съезда ХДС утвердили на посту генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее занимала должность премьера федеральной земли Саар. Она заручилась широкой поддержкой однопартийцев, получив 785 из 794 признанных действительными голосов. Крамп-Карренбауэр выдвинула сама Меркель. Многие наблюдатели называют ее “кронпринцессой” канцлера, намекая на возможность дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, и даже пророчат в преемницы лидера ХДС.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель представила список будущих министров коалиционного правительства. По информации СМИ, в новом составе правительства Меркель предложила оставить в должности министра обороны Урсулу фон дер Ляйен. Пост министра экономики займет Петер Альтмайер, ныне исполняющий обязанности главы Минфина. Также Меркель назвала кандидатов на пост министра образования, министра сельского хозяйства и интеграции.

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