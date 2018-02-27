Меркель заявила, что её партия нуждается в новых лицах

“Понятно, должно иметь место определенное омоложение, необходимы новые лица”, — отметила Меркель.

“Мы (ХДС — Ред.) правим вот уже 12 лет, и люди говорят, что пора привлечь силы, на которые раньше не возлагалось ответственности”, — добавила лидер христианских демократов. По ее мнению, “следует использовать таланты”. “В том числе среди молодых премьер-министров федеральных земель у нас есть такие”, — сказала Меркель.

В понедельник делегаты съезда ХДС утвердили на посту генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее занимала должность премьера федеральной земли Саар. Она заручилась широкой поддержкой однопартийцев, получив 785 из 794 признанных действительными голосов. Крамп-Карренбауэр выдвинула сама Меркель. Многие наблюдатели называют ее “кронпринцессой” канцлера, намекая на возможность дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, и даже пророчат в преемницы лидера ХДС.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель представила список будущих министров коалиционного правительства. По информации СМИ, в новом составе правительства Меркель предложила оставить в должности министра обороны Урсулу фон дер Ляйен. Пост министра экономики займет Петер Альтмайер, ныне исполняющий обязанности главы Минфина. Также Меркель назвала кандидатов на пост министра образования, министра сельского хозяйства и интеграции.