Меркель заявила, що не очікує від зустрічі з Путіним "особливих результатів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Діалог з Росією важливий для пошуку рішень світових криз, але зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, запланована на 18 серпня, навряд чи відразу ж принесе конкретні результати. Про це заявила в п'ятницю в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель після переговорів з прем'єр-міністром Чорногорії Душко Марковичем, передає УНН з посиланням на ТААС.
"Це - робоча зустріч, від неї не потрібно чекати особливих результатів. Але зважаючи на велике число проблем, які нас турбують - від України до Сирії і до питання співробітництва в галузі економіки - виправдано бути в постійному діалозі. Цей діалог я хочу продовжити завтра", - зазначила вона, додавши, що також буде обговорюватися тема Лівії.
За її словами, "по всіх цих темах Росія має сильний вплив", і якщо поставити собі за мету домогтися вирішення цих проблем, то робити це потрібно за допомогою діалогу.
В суботу 18 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Як раніше повідомляв кабмін Німеччини, сторони обговорять ситуацію в Україні, кризу в Сирії, піднімуть економічні теми.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в четвер провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.