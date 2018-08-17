Меркель заявила, що не очікує від зустрічі з Путіним "особливих результатів"

"Це - робоча зустріч, від неї не потрібно чекати особливих результатів. Але зважаючи на велике число проблем, які нас турбують - від України до Сирії і до питання співробітництва в галузі економіки - виправдано бути в постійному діалозі. Цей діалог я хочу продовжити завтра", - зазначила вона, додавши, що також буде обговорюватися тема Лівії.



За її словами, "по всіх цих темах Росія має сильний вплив", і якщо поставити собі за мету домогтися вирішення цих проблем, то робити це потрібно за допомогою діалогу.



В суботу 18 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Як раніше повідомляв кабмін Німеччини, сторони обговорять ситуацію в Україні, кризу в Сирії, піднімуть економічні теми.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в четвер провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.