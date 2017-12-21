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Меркель запитала Путіна про причини виведення офіцерів-спостерігачів з Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін поговорив по телефону з канцлером ФР Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Кремля. 

Меркель запитала Путіна про причини виведення офіцерів-спостерігачів з Донбасу

“Під час обговорення кризової ситуації на південному сході України Ангела Меркель цікавилася причинами виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії зіткнення сторін (СЦКК). Володимир Путін, зокрема, зазначив, що українська влада довгий час шляхом різних обмежень і провокацій цілеспрямовано утрудняли умови перебування наших військових і виконання ними своїх обов’язків ”, - йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися продовжити обговорення відкритих питань, вирішення яких необхідне для відновлення повноцінної роботи СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СЦКК пояснили неможливість подальшої роботи російських спостерігачів

Крім того, Володимир Путін і Ангела Меркель висловилися на користь швидкої реалізації ініціативи щодо взаємного обміну утримуваних осіб сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту, а також підтримали оголошене Контактною групою Різдвяне перемир’я.

Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників зі Спільного центру з контролю і координації 19 грудня. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

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