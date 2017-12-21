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Меркель спросила Путина о причинах вывода офицеров-наблюдателей из Донбасса

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФР Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

Меркель спросила Путина о причинах вывода офицеров-наблюдателей из Донбасса

“При обсуждении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Ангела Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Владимир Путин, в частности, отметил, что украинская власть долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняла условия пребывания наших военных и выполнение ими своих обязанностей”, - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для восстановления полноценной работы СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СЦКК объяснили невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель высказались в пользу скорейшей реализации инициативы по взаимному обмену удерживаемых лиц сторонами внутриукраинского конфликта, а также поддержали объявлено Контактной группой Рождественское перемирие.

Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из Общего центра по контролю и координации 19 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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