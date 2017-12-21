Меркель спросила Путина о причинах вывода офицеров-наблюдателей из Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФР Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
“При обсуждении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Ангела Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров из состава совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Владимир Путин, в частности, отметил, что украинская власть долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняла условия пребывания наших военных и выполнение ими своих обязанностей”, - говорится в сообщении.
Стороны договорились продолжить обсуждение открытых вопросов, решение которых необходимо для восстановления полноценной работы СЦКК.
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Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель высказались в пользу скорейшей реализации инициативы по взаимному обмену удерживаемых лиц сторонами внутриукраинского конфликта, а также поддержали объявлено Контактной группой Рождественское перемирие.
Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из Общего центра по контролю и координации 19 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.