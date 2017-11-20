Меркель виступила за проведення нових виборів в Бундестаг

Вона зазначила, що налаштована скептично до роботи уряду меншості.

"Моя точка зору наступна: нові вибори (в Бундестаг - ред.) були б кращим варіантом", - заявила Меркель.

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Вона також повідомила президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмайеру, що в її планах не було ставати канцлером уряду меншості. Сам німецький президент заявив про найскладнішої майже за 70 років ситуації в кабміні.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 20 листопада, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер оголосив про вихід з переговорів про створення коаліції, обгрунтувавши це "відсутністю довіри".