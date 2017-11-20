Меркель выступила за проведение новых выборов в Бундестаг
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за проведение новых выборов в Бундестаг. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ARD, передает УНН.
Она отметила, что настроена скептически к работе правительства меньшинства.
"Моя точка зрения такова: новые выборы (в Бундестаг - ред.) были бы лучшим вариантом", - заявила Меркель.
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Она также сообщила президенту ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, что в ее планах не было становиться канцлером правительства меньшинства. Сам немецкий президент заявил о сложнейшей почти за 70 лет ситуации в Кабмине.
Напомним, в ночь на понедельник, 20 ноября, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер объявил о выходе из переговоров о создании коалиции , обосновав это "отсутствием доверия".