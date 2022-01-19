Меркель відхилила пропозицію щодо роботи в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відхилила пропозицію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо роботи в Організації Об'єднаних Націй, пише POLITICO Europe, повідомляє УНН.
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Меркель “розмовляла з Генеральним секретарем ООН по телефону минулого тижня, подякувала йому і сказала, що не прийме цієї пропозиції”, — повідомив у середу співробітник офісу ексканцлера.
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, за повідомленнями, запропонував ексканцлеру ФРН Ангелі Меркель обійняти консультативну посаду в одній із структур Організації Об'єднаних Націй
Коли Меркель залишила свою посаду у грудні 2021 року після 16 років керівництва Німеччиною, вона сказала, що більше не займатиметься політикою і має намір "спати та читати".