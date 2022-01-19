Меркель отклонила предложение по работе в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе в Организации Объединенных Наций, пишет POLITICO Europe, сообщает УНН.
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Меркель "разговаривала с Генеральным секретарем ООН по телефону на прошлой неделе, поблагодарила его и сказала, что не примет этого предложения”, — сообщил в среду сотрудник офиса экс-канцлера.
Ранее
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по сообщениям, предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель занять консультативную должность в одной из структур Организации Объединенных Наций
Когда Меркель покинула свой пост в декабре 2021 года после 16 лет руководства Германией, она сказала, что больше не будет заниматься политикой и намерена "спать и читать".