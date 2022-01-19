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15 марта, 19:03 • 106785 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143585 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123674 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117173 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104951 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101562 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93419 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124282 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Меркель отклонила предложение по работе в ООН

Меркель отклонила предложение по работе в ООН

Киев • УНН

 • 17644 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе в Организации Объединенных Наций, пишет POLITICO Europe, сообщает УНН.

Цитата:

Меркель "разговаривала с Генеральным секретарем ООН по телефону на прошлой неделе, поблагодарила его и сказала, что не примет этого предложения”, — сообщил в среду сотрудник офиса экс-канцлера.

Ранее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по сообщениям, предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель занять консультативную должность в одной из структур Организации Объединенных Наций

Когда Меркель покинула свой пост в декабре 2021 года после 16 лет руководства Германией, она сказала, что больше не будет заниматься политикой и намерена "спать и читать".

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