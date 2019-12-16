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Меркель та Путін обговорили перспективи транзиту газу через Україну

Меркель та Путін обговорили перспективи транзиту газу через Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін обговорив по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель поставки газу в Європу, пише УНН з посиланням на пресслужбу Кремля.

“Порушені також актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, в тому числі в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року і реалізації проекту “Північний потік-2”, — вказано у повідомленні.

За даними пресслужби Кремля, лідерами РФ і Німеччини “дана позитивна оцінка підсумків минулого в Парижі 9 грудня саміту в „нормандському форматі“, на якому були узгоджені деякі кроки по реалізації мінського комплексу заходів, що є безальтернативною основою врегулювання на південному сході України”.

Варто нагадати, що у НАК “Нафтогаз” заявили, що домовленостей з російською стороною щодо транзиту газу на сьогодні немає, переговори продовжуються.

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