Меркель пообіцяла Ердогану поквапити ЄС з фіндопомогою на сирійських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пообіцяла президенту Туреччини Реджепу Ердогану прискорити виділення Європейським союзом фінансової допомоги на сирійських біженців у рамках міграційої угоди. Про це Меркель заявила під час телефонної розмови з президентом Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що вона працюватиме над прискоренням роботи з виділенням обіцяної ЄС фінансової допомоги Туреччині, яка є частиною міграційної угоди", - зазначається у повідомленні.
Лідери двох держав також домовилися активізувати поліпшення у відносинах після формування нового німецького уряду.
Нагадаємо, країни ЄС під час узгодження бюджету Євросоюзу на 2018 рік вирішили зменшити виплати Туреччині на 105 млн євро.