Меркель пообіцяла Ердогану поквапити ЄС з фіндопомогою на сирійських біженців

"Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що вона працюватиме над прискоренням роботи з виділенням обіцяної ЄС фінансової допомоги Туреччині, яка є частиною міграційної угоди", - зазначається у повідомленні.

Лідери двох держав також домовилися активізувати поліпшення у відносинах після формування нового німецького уряду.

Нагадаємо, країни ЄС під час узгодження бюджету Євросоюзу на 2018 рік вирішили зменшити виплати Туреччині на 105 млн євро.