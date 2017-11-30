Меркель пообещала Эрдогану поторопить ЕС с финпомощью на сирийских беженцев

"Канцлер Германии Ангела Меркель сказала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что она будет работать над ускорением работы с выделением обещанной ЕС финансовой помощи Турции, которая является частью миграционной соглашения", - отмечается в сообщении.

Лидеры двух государств также договорились активизировать улучшение в отношениях после формирования нового немецкого правительства.

Напомним, страны ЕС при согласовании бюджета Евросоюза на 2018 год решили уменьшить выплаты Турции на 105 млн евро.