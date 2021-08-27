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Меркель планувала відвідати “Кримську платформу” - Кулеба

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель планувала відвідати саміт “Кримської платформи”. У її календарі дата 23 серпня “була попередньо заблокована” для цього візиту. Про це в ефірі програми “Велика п’ятниця” повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Коли ми ініціювали „Кримську платформу“, та Президент України надіслав відповідне запрошення, за нашою інформацією, попередня реакція Німеччини полягала в тому, що в календарі пані Меркель 23 серпня було попередньо заблоковано для цього візиту”, — зазначив Клеба.

Деталі

За словами міністра, через певний час після запрошення на саміт “Кримської платформі”, в Німеччині відбулися “внутрішні процеси”, після яких було вирішено, що канцлер не залишиться 23 серпня на саміті.

Нагадаємо

22 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Україну з робочим візитом.

Серед тем її переговорів з Володимиром Зеленським була ситуація на сході України та питання транзиту газу.

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбувся саміт “Кримської платформи”. У ньому взяли участь понад 40 представників держав та організацій.

Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знали, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.

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