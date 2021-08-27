Меркель планувала відвідати “Кримську платформу” - Кулеба

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“Коли ми ініціювали „Кримську платформу“, та Президент України надіслав відповідне запрошення, за нашою інформацією, попередня реакція Німеччини полягала в тому, що в календарі пані Меркель 23 серпня було попередньо заблоковано для цього візиту”, — зазначив Клеба.

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За словами міністра, через певний час після запрошення на саміт “Кримської платформі”, в Німеччині відбулися “внутрішні процеси”, після яких було вирішено, що канцлер не залишиться 23 серпня на саміті.

Нагадаємо

22 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Україну з робочим візитом.

Серед тем її переговорів з Володимиром Зеленським була ситуація на сході України та питання транзиту газу.

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбувся саміт “Кримської платформи”. У ньому взяли участь понад 40 представників держав та організацій.

Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знали, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.