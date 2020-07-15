Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела в середу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили імплементацію мінських домовленостей. Про це йдеться в повідомленні офіційного представника уряду ФРН Штеффана Зайберта, передає УНН.
“Канцлер Ангела Меркель сьогодні зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну. Основна увага в дискусії була на імплементації Мінських домовленостей щодо мирного вирішення конфлікту на сході України”, — повідомили в німецькому уряді.
Зазначається, що співрозмовники також обговорили питання ембарго на озброєння щодо Ірану та ситуацію в Лівії.
Нагадаємо, минулого тижня Україну обговорили під час оперативної наради з постійними членами Ради безпеки Росії, яку в режимі відеозв’язку провів президент РФ Володимир Путін.