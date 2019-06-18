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Меркель анонсувала зустрічі в мінському форматі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Зустріч на рівні радників в мінському форматі запланована на 12 липня. Про це заявила у вівторок в Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на Адміністрацію президента України.

Меркель анонсувала зустрічі в мінському форматі

"Вона (Меркель - ред.) анонсувала зустріч представників в мінському форматі і підкреслила, що Німеччина буде докладати зусилля в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні АП за підсумками зустрічі двох лідерів.

У той же час, як повідомляє видання Welt, зустріч радників відбудеться 12 липня.

Як повідомляв УНН, раніше на брифінгу Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі повинні бути проведені якомога швидше, а перша робоча зустріч повинна відбутися вже в липні.

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