Меркель анонсувала зустрічі в мінському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Зустріч на рівні радників в мінському форматі запланована на 12 липня. Про це заявила у вівторок в Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на Адміністрацію президента України.
"Вона (Меркель - ред.) анонсувала зустріч представників в мінському форматі і підкреслила, що Німеччина буде докладати зусилля в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні АП за підсумками зустрічі двох лідерів.
У той же час, як повідомляє видання Welt, зустріч радників відбудеться 12 липня.
Як повідомляв УНН, раніше на брифінгу Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі повинні бути проведені якомога швидше, а перша робоча зустріч повинна відбутися вже в липні.