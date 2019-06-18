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Меркель анонсировала встречи в минском формате

Киев • УНН

 • 13836 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Встреча на уровне советников в минском формате запланирована на 12 июля. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт УНН со ссылкой на Администрацию президента Украины.

Меркель анонсировала встречи в минском формате

"Она (Меркель – ред.) анонсировала встречу представителей в минском формате и подчеркнула, что Германия будет прилагать усилия в этом направлении", - говорится в сообщении АП по итогам встречи двух лидеров.

В то же время, как сообщает издание Welt, встреча советников состоится 12 июля.

Как сообщал УНН, ранее на брифинге Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате должны быть проведены как можно быстрее, а первая рабочая встреча должна состояться уже в июле.

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