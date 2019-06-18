Меркель анонсировала встречи в минском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Встреча на уровне советников в минском формате запланирована на 12 июля. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт УНН со ссылкой на Администрацию президента Украины.
"Она (Меркель – ред.) анонсировала встречу представителей в минском формате и подчеркнула, что Германия будет прилагать усилия в этом направлении", - говорится в сообщении АП по итогам встречи двух лидеров.
В то же время, как сообщает издание Welt, встреча советников состоится 12 июля.
Как сообщал УНН, ранее на брифинге Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате должны быть проведены как можно быстрее, а первая рабочая встреча должна состояться уже в июле.