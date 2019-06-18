Меркель анонсировала встречи в минском формате

"Она (Меркель – ред.) анонсировала встречу представителей в минском формате и подчеркнула, что Германия будет прилагать усилия в этом направлении", - говорится в сообщении АП по итогам встречи двух лидеров.



В то же время, как сообщает издание Welt, встреча советников состоится 12 июля.



Как сообщал УНН, ранее на брифинге Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате должны быть проведены как можно быстрее, а первая рабочая встреча должна состояться уже в июле.