Mercedes збив 7-річного хлопчика у Львові: дитину госпіталізували зі струсом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 березня. УНН. Учора ввечері у Львові, в мікрорайоні Сихів, легковик марки Mercedes Benz, яким кермував, 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на 7-річного хлопчика. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Дитину госпіталізували в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною раною тім’яної ділянки.
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Кореспонденту УНН вдалось з’ясувати, що наразі дитина перебуває у лікарні, у стані середньої важкості. Життю хлопчика нічого не загрожує.
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Усі обставини встановлюють поліцейські. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.