Mercedes сбил 7-летнего мальчика во Львове: ребенок госпитализирован с сотрясением
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера вечером во Львове, в микрорайоне Сихов, автомобиль марки Mercedes Benz, которым управлял 44-летний львовянин, совершил наезд на 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Ребенка госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, раной теменной области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье водитель Мercedes насмерть сбил 11-летнюю девочку
Корреспонденту УНН удалось выяснить, что сейчас ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Жизни мальчика ничего не угрожает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Донецкой области
Все обстоятельства устанавливают полицейские. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.