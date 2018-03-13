Mercedes сбил 7-летнего мальчика во Львове: ребенок госпитализирован с сотрясением

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33679 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49204 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 52946 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100855 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91071 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103509 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110527 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116964 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122418 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133813 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Mercedes сбил 7-летнего мальчика во Львове: ребенок госпитализирован с сотрясением

Mercedes сбил 7-летнего мальчика во Львове: ребенок госпитализирован с сотрясением

Киев  •  УНН

 • 9440 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера вечером во Львове, в микрорайоне Сихов, автомобиль марки Mercedes Benz, которым управлял 44-летний львовянин, совершил наезд на 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Ребенка госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, раной теменной области.

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Корреспонденту УНН удалось выяснить, что сейчас ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Жизни мальчика ничего не угрожает.

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Все обстоятельства устанавливают полицейские. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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