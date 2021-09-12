Mercedes і BMW обмежать пропозицію, щоб зберегти високі ціни на свою продукцію

Деталі

Вона вказує на те, що нестача мікросхем, з якими за час пандемії зіткнулися автовиробники зі всього світу, привела до скорочення пропозиції нових машин і підвищення їх вартості. Як говориться в статті, під час пандемії Daimler і BMW переконалися в тому, що клієнти готові платити більше за їхню продукцію.

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"Ми будемо свідомо недостатньо задовольняти попит", - повідомив виданню директор з фінансових питань Daimler Харальд Вілгельм. Він додав, що одночасно концерн "буде здійснювати перехід до більш високого, люксовому сегменту".

Цю ж концепцію вирішили взяти на озброєння і в BMW. Директор з фінансових питань баварського концерну Ніколас Петер визнав, що компанія "зафіксувала значне поліпшення здатності по ціноутворенню за останні 24 місяці". Тому концерн "має намір зберегти підхід до забезпечення поставок", сказав він.

Доповнення

Financial Times пише про те, що під час нинішньої пандемії автовиробники скасували або скоротили знижки клієнтам в порівнянні з допандемійним часом. Деякі ж моделі продаються навіть дорожче, ніж вказано на ціннику. З посиланням на консалтингову компанію Ellinghorst газета пише, що в середньому зменшення дисконту на 1% здатне забезпечити автовиробникам до 20 млрд доларів додаткового прибутку.

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"Клієнти готові чекати від трьох до чотирьох місяців, і це допомагає нашій здатності встановлювати ціни. Звичайно, час очікування не повинний бути дуже довгим, якщо ж ви купуєте машину преміум-класу, таку як BMW, це емоційне рішення. І впевнений, що невелике очікування залишає у покупців ще більш яскраві і сильні враження", - висловив думку Петер.

Financial Times уточнює, що доходи від продажів Daimler збільшилися до 12,2% за підсумками останнього звітного періоду в порівнянні з 8,4% за аналогічний відрізок 2018 року. У BMW цей показник виріс з 8,6% до 16%.