Mercedes и BMW ограничат предложение, чтобы сохранить высокие цены на свою продукцию

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Немецкие автоконцерны Daimler и BMW планируют ограничивать в будущем объемы поставок своих автомобилей и делать ставку на премиальный сектор, чтобы сохранить цены на авто на более высоком уровне, на который они поднялись во время пандемии. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times, передает УНН.