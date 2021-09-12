Mercedes и BMW ограничат предложение, чтобы сохранить высокие цены на свою продукцию

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Немецкие автоконцерны Daimler и BMW планируют ограничивать в будущем объемы поставок своих автомобилей и делать ставку на премиальный сектор, чтобы сохранить цены на авто на более высоком уровне, на который они поднялись во время пандемии. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times, передает УНН.

Детали

Она указывает на то, что нехватка микросхем, с которой за время пандемии столкнулись автопроизводители со всего мира, привела к сокращению предложения новых машин и повышения их стоимости. Как говорится в статье, во время пандемии Daimler и BMW убедились в том, что клиенты готовы платить больше их продукцию.

Цитата

“Мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос”, — сообщил директор по финансовым вопросам Daimler Харальд Вилгельм. Он добавил, что одновременно концерн “будет осуществлять переход к более высокому, люксовому сегменту”.

Эту же концепцию решили взять на вооружение и в BMW. Директор по финансовым вопросам баварского концерна Николас Петер признал, что компания “зафиксировала значительное улучшение способности по ценообразованию за последние 24 месяца”. Поэтому концерн “намерен сохранить подход к обеспечению поставок”, сказал он.

Дополнение

Financial Times пишет о том, что во время нынешней пандемии автопроизводители отменили или сократили скидки клиентам по сравнению с допандемийным временем. Некоторые же модели продаются даже дороже, чем указано на ценнике. Со ссылкой на консалтинговую компанию Ellinghorst газета пишет, что в среднем уменьшение дисконта на 1% способно обеспечить автопроизводителям в 20 млрд долларов дополнительной прибыли.

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“Клиенты готовы ждать от трех до четырех месяцев, и это помогает нашей способности устанавливать цены. Конечно, время ожидания не должно быть слишком длинным, если вы покупаете машину премиум-класса, такую как BMW, это эмоциональное решение. И уверен, что небольшое ожидания оставляет у покупателей еще более яркие и сильные впечатления”, — высказал мнение Петер.

Financial Times уточняет, что доходы от продаж Daimler увеличились до 12,2% по итогам последнего отчетного периода по сравнению с 8,4% за аналогичный отрезок 2018 года. В BMW этот показатель вырос с 8,6% до 16%.

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