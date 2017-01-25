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Мер Ужгорода прокоментував ситуацію з обшуками у міськраді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 січня. УНН. Щойно прес-служба Ужгородської міської ради оприлюднила офіційний коментар міського голови Ужгорода Богдана Андріїва щодо сьогоднішніх обшуків у приміщенні міськради співробітниками обласної прокуратури та СБУ, повідомляє УНН.

“Сьогодні у кількох кабінетах міськради проводили слідчі дії працівники правоохоронних органів. З чим саме це пов’язано, я наразі, як і напевно більшість ужгородців, дізнався лише з повідомлень офіційного сайту прокуратури області та з інформацій журналістів, які були на брифінгу заступника обласного прокурора. Зазначу тільки, що і я, і міська рада працювали сьогодні в звичному режимі, за планом, провели засідання виконкому, завтра буде засідання сесії міськради. Інших подробиць я поки не знаю, правоохоронці проводили роботу в межах своєї компетенції, їм ніхто не перешкоджав, безпосередньо у мене в кабінеті ніяких слідчих дій не проводили. Наскільки знаю, підозру у вчиненні злочину нікому поки не оголошено. Ми готові всіляко сприяти роботі правоохоронців у встановленні об’єктивності”, — йдеться у заяві Б.Андріїва.

Як раніше повідомляв УНН, прокуратура і СБУ розпочали обшуки в Ужгородській міськраді.

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