Мер Ужгорода прокоментував ситуацію з обшуками у міськраді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 січня. УНН. Щойно прес-служба Ужгородської міської ради оприлюднила офіційний коментар міського голови Ужгорода Богдана Андріїва щодо сьогоднішніх обшуків у приміщенні міськради співробітниками обласної прокуратури та СБУ, повідомляє УНН.
“Сьогодні у кількох кабінетах міськради проводили слідчі дії працівники правоохоронних органів. З чим саме це пов’язано, я наразі, як і напевно більшість ужгородців, дізнався лише з повідомлень офіційного сайту прокуратури області та з інформацій журналістів, які були на брифінгу заступника обласного прокурора. Зазначу тільки, що і я, і міська рада працювали сьогодні в звичному режимі, за планом, провели засідання виконкому, завтра буде засідання сесії міськради. Інших подробиць я поки не знаю, правоохоронці проводили роботу в межах своєї компетенції, їм ніхто не перешкоджав, безпосередньо у мене в кабінеті ніяких слідчих дій не проводили. Наскільки знаю, підозру у вчиненні злочину нікому поки не оголошено. Ми готові всіляко сприяти роботі правоохоронців у встановленні об’єктивності”, — йдеться у заяві Б.Андріїва.
Як раніше повідомляв УНН, прокуратура і СБУ розпочали обшуки в Ужгородській міськраді.