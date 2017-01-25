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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мэр Ужгорода прокомментировал ситуацию с обысками в горсовете

Мэр Ужгорода прокомментировал ситуацию с обысками в горсовете

Киев • УНН

 • 9870 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 января. УНН. Только что пресс-служба Ужгородского городского совета обнародовала официальный комментарий городского головы Ужгорода Богдана Андриева по сегодняшним обыскам в помещении горсовета сотрудниками областной прокуратуры и СБУ, сообщает УНН.

"Сегодня в нескольких кабинетах горсовета проводили следственные действия сотрудники правоохранительных органов. С чем именно это связано, я сейчас, как и наверное большинство ужгородцев, узнал только из сообщений официального сайта прокуратуры области и информации журналистов, которые были на брифинге заместителя областного прокурора. Отмечу только, что и я, и городской совет работали сегодня в обычном режиме, по плану, провели заседание исполкома, завтра будет заседание сессии горсовета. Других подробностей я пока не знаю, правоохранители проводили работу в пределах своей компетенции, им никто не препятствовал, непосредственно у меня в кабинете никаких следственных действий не проводилось. Насколько знаю, подозрение в совершении преступления никому пока не объявлено. Мы готовы всячески содействовать работе правоохранительных органов в установлении объективности", - говорится в заявлении Б.Андриева.

Как ранее сообщал УНН, прокуратура и СБУ начали обыски в Ужгородском горсовете.

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