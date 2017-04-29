Мер Одеси зупинив рішення міськради про перейменування вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Одеський міський голова Геннадій Труханов підписав розпорядження про призупинення дії рішення міської ради від 26 квітня 2017 року “Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших географічних об’єктів, розташованих на території міста Одеси”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Одеської міськради.
Як повідомляється, “зазначене питання буде винесене на повторний розгляд сесії Одеської міської ради після проведення процедури громадського обговорення відповідного проекту рішення”.
Нагадаємо, 28 квітня рішення Одеської міськради про перейменування раніше декомунізованих вулиць та провулків, частині яких депутати спробували повернути старі назви, скасував Приморський районний суд Одеси.