Мэр Одессы остановил решение горсовета о переименовании улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановлении действия решения городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы». Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Одесского горсовета.
Как сообщается, “данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии Одесского городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения”.
Напомним, 28 апреля решение Одесского горсовета о переименовании ранее декоммунизованных улиц и переулков, части которых депутаты попытались вернуть старые названия, отменил Приморский районный суд Одессы.