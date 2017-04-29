Мэр Одессы остановил решение горсовета о переименовании улиц

Как сообщается, “данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии Одесского городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения”.

Напомним, 28 апреля решение Одесского горсовета о переименовании ранее декоммунизованных улиц и переулков, части которых депутаты попытались вернуть старые названия, отменил Приморский районный суд Одессы.