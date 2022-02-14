Мер Одеси скасував закордонну поїздку та закликав посадовців не покидати місто найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав посадовців мерії не покидати місто найближчим часом і сам скасував закордонну подорож. Про це Труханов повідомив під час апаратної наради 14 лютого, повідомляє УНН.
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Труханов звернувся до керівників підрозділів міської влади з проханням утриматися від відпусток, щоб забезпечити чітку роботу всіх підрозділів міської влади.
"Ми сьогодні маємо демонструвати нашу згуртованість. Ми маємо демонструвати, що все місто Одеса живе та працює", - сказав Труханов.
Мер також повідомив, що 14 лютого він мав у ролі почесного президента національної федерації тай боксу їхати у відрядження на Чемпіонат Європи з цього виду спорту у Стамбулі, де одеські спортсмени представляють Україну.
"Там планувалося засідання та вироблення серйозних рішень щодо входження до олімпійської родини. Але у зв'язку зі ситуацією, яка склалася, звичайно, я не поїхав, тому що, з огляу на ту інформацію, яку зараз нагнітають у пресі, потрібно бути тут", - сказав Геннадій Труханов.