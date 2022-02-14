Мэр Одессы отменил заграничную поездку и призвал чиновников не покидать город в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал чиновников мэрии не покидать город в ближайшее время и сам отменил заграничную поездку. Об этом Труханов сообщил в ходе аппаратного совещания 14 февраля, передает УНН.
Детали
Труханов обратился к руководителям подразделений городской власти воздержаться от отпусков, для того, чтобы обеспечить четкую работу всех подразделений городской власти.
"Мы сегодня должны демонстрировать нашу сплочённость. Мы должны демонстрировать, что весь город Одесса живет и работает", - сказал Труханов.
Мэр также сообщил, что 14 февраля он должен был в качестве почетного президента национальной федерации тай бокса ехать в командировку на Чемпионат Европы по этому виду спорта в Стамбуле, где одесские спортсмены представляют Украину.
"Там планировалось заседание и выработка серьезных решений по вхождению в олимпийскую семью. Но в связи со сложившейся ситуацией, конечно, я не поехал, потому что, исходя из той информации, что сейчас нагнетается в прессе, необходимо быть здесь", - сказал Геннадий Труханов.