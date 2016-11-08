Мер Новоукраїнки: інвестори охочіше співпрацюють з громадами, ніж з призначеними чиновниками
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Інвестори краще співпрацюють з громадами, ніж із владою, яку призначає держава. Про це він заявив в ефірі телеканалу UA:Перший розповів міський голова Новоукраїнки Олександр Корінний, передає УНН.
"Сьогодні всі інвестори, всі грантодавці готові співпрацювати громадами, з обраною владою, а не призначеною. Але для цього мають бути проекти розвитку”, — пояснив мер Новоукраїнки.
Також, він пояснив, на прикладі своєї громади, що жителі мають долучатися до змін у своєму місті чи селі, щоб зміни сприймалися ефективніше.
“Моя громада активізувалася, створюються громадські організації. Створюються міні-проекти, міні-гранти, приходять з пропозиціями. Все що робить влада одноосібно не так добре сприймається людьми, як те, що ми робимо разом з громадою”, — додав О.Корінний. Також мер Новоукраїнки зазначив, що кожна громада повинна спеціалізуватися на якійсь діяльності, щоб вирізнитися з-поміж інших громад і створити нові робочі місця.
“У кожній громаді має бути те, що відрізнятиме їх від інших громад. От у Карпатах це, наприклад, туризм... Це нові робочі місця, це візитна картка”, — зазначив О.Корінний.
Як повідомляв УНН, експерт з місцевого самоврядування та державного управління Руслан Плющ вважає, що місцеві бюджети загалом мають формуватися на підставі програмно-цільового методу.
“Програмно-цільове формування це відхід від бюджетів „проїдання“. Так, треба вкладати у реконструкцію шкіл, садочки, культурних установ, але пріоритетними повинні бути програми розвитку громади. І ось тут метод цільового бюджетування стає при нагоді. Завдяки цьому можна робити прогнози у середньостроковій перспективі, оптимально розподіляти кошти. Важливим аспектом є питання функціонування бюджетних установ, які повинні перейти від простого існування до якісного надання послуг”, — вважає експерт.
Р.Плющ наголосив, що перехід до програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів повинен бути одним з пріоритетів реформи децентралізації. Крім того, такий метод дозволить посилити прозорість використання коштів, а також сприятиме розвитку громадянського суспільства.