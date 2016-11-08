Мэр Новоукраинки: инвесторы охотнее сотрудничают с общинами, чем с назначенными чиновниками

"Сегодня все инвесторы, все грантодатели готовы сотрудничать с общинами, с избранной властью, а не назначенной. Но для этого должны быть проекты развития", - пояснил мэр Новоукраинки.

Также он пояснил на примере своей общины, что жители должны участвовать в изменениях в своем городе или селе, чтобы изменения воспринимались эффективнее.

"Моя община активизировалась, создаются общественные организации. Создаются мини-проекты, мини-гранты, приходят с предложениями. Все что делает власть единолично не так хорошо воспринимается людьми, как то, что мы делаем вместе с обществом", - добавил А.Коринный. Также мэр Новоукраинки отметил, что каждая община должна специализироваться на какой-то деятельности, чтобы выделиться среди других общин и создать новые рабочие места.

"В каждой общине должно быть то, что будет отличать их от других общин. Вот в Карпатах это, например, туризм... Это новые рабочие места, это визитная карточка", - отметил А.Коринный.

Как сообщал УНН, эксперт по местному самоуправлению и государственному управлению Руслан Плющ считает, что местные бюджеты в целом должны формироваться на основании программно-целевого метода.

"Программно-целевое формирование это уход от бюджетов "проедания". Так, нужно вкладывать в реконструкцию школ, садиков, культурных учреждений, но приоритетными должны быть программы общины. И вот здесь метод целевого бюджетирования становится при случае. Благодаря этому можно делать прогнозы в среднесрочной перспективе, оптимально распределять средства. Важным аспектом является вопрос функционирования бюджетных учреждений, которые должны перейти от простого существования к качественному предоставлению услуг", - считает эксперт.

Р.Плющ подчеркнул, что переход к программно-целевому методу формирования местных бюджетов должен быть одним из приоритетов реформы децентрализации. Кроме того, такой метод позволит усилить прозрачность использования средств, а также будет способствовать развитию гражданского общества.